مبابي يرفض التقليل من الأسطورة

باريس (أ ف ب)

انتقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، التعليقات التي أدلى بها رئيس اتحاد بلاده لكرة القدم نويل لو جريت بشأن الدولي السابق زين الدين زيدان، معتبرًا أنها تشكل "قلة احترام للأسطورة" الفائز بكأس العالم.

وردًا على سؤال في حديث مع إذاعة راديو مونتي كارلو، بشأن ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الأول لتدريب المنتخب في حال عدم التجديد لديدييه ديشامب، قد اتصل به في الأيام الأخيرة، قال لو جريت "زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ +مرحبًا يا سيد، لا تقلق، إبحث عن نادٍ آخر، لقد توصلت الى اتفاق مع ديشامب+؟".

انتهى عقد ديشامب بعد كأس العالم في قطر، حيث خسرت فرنسا حاملة اللقب أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد نهائي مثير في 18 ديسمبر الفائت.

بعد تساؤلات حول المستقبل، وقع ديشامب السبت على عقد جديدة حتى نهائيات كأس العالم 2026.

ولدى سؤاله عما إذا كان زيدان الذي فاز بكأس العالم 1998 كلاعب إلى جانب ديشامب، قد اتصل به في الأيام الأخيرة، نفى لو جريت أن يكون مدرب ريال مدريد السابق مرشحًا محتملاً على رأس الجهاز الفني للديوك.

ولم يلق كلام لو جريت استحسان مبابي، بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف نهائي 2022 الذي سجل فيه هاتريك.

غرد نجم باريس سان جيرمان عبر حسابه على تويتر "زيدان هو فرنسا، لا نقلّل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".

من جهتها، طالبت وزير الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا بالاعتذار من زيدان.

غردت على تويتر "تصريحات بعيدة عن الواقع مرة أخرى وهذه المرة مع عدم احترام مخزي، يؤلمنا جميعًا، لأسطورة كرة القدم والرياضة: لا ينبغي لرئيس أول اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك. الرجاء الاعتذار من زيدان من فضلكم".

ورد لو جريت "81 عامًا" أيضاً باقتضاب على شائعات عن اهتمام زيدان بتدريب البرازيل "سأتفاجأ إذا ذهب إلى هناك. يفعل ما يريد، هذا ليس من شأني. لم ألتق به ولم نفكر أبدًا في الانفصال عن ديدييه ديشامب... يمكنه الذهاب إلى حيث يريد، في نادٍ، هناك الكثير في أوروبا، نادٍ كبير. منتخب؟ أهتم بما يعنيني".