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نابولي يعزز الصدارة الإيطالية بالفوز على سامبدوريا

نابولي يعزز الصدارة الإيطالية بالفوز على سامبدوريا
8 يناير 2023 23:20

روما (د ب أ)
عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على سامبدوريا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً تعادل لاتسيو مع إمبولي 2/2 وسبيزيا مع ليتشي سلبيا وساليرنيتانا مع تورينو 1/1.
وسجل هدفي نابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 19 وإليف إلماس في الدقيقة 82 من ركلة جزاء. ورفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد سامبدوريا عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر. وفي المباراة الثانية، تعادل فريق لاتسيو مع ضيفه إمبولي 2/2، وسجل هدفي لاتسيو فيليبي أندرسون وماتيا زاكايني في الدقيقتين الثانية و54، فيما سجل هدفي إمبولي فرانشيسكو كابوتو ورازافان مارين في الدقيقتين 83 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، كما رفع إمبولي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر. 

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وفي المباراة الثالثة، تعادل سبيزيا مع ليتشي سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر، كما رفع الثاني رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر. وفي المباراة الرابعة، تعادل فريق ساليرنيتانا مع ضيفه تورينو 1/1 .
وتقدم تورينو بهدف سجله أنتونيو سانابريا في الدقيقة 36، وتعادل ساليرنيتانا بهدف سجله توني فيلهينا في الدقيقة 49، ورفع تورينو رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، كما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

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