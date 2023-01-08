سيتي يصعد للدور الرابع بكأس الاتحاد من بوابة تشيلسي

لندن(د ب أ)

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه تشيلسي 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما بالدور الثالث من البطولة. وسجل أهداف مانشستر سيتي رياض محرز (هدفين) في الدقيقتين 23 و85 من ركلة جزاء، وجوليان ألفاريز في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وفيل فودين في الدقيقة 38.

وهذه هي المباراة الثانية في غضون ثلاثة أيام التي تجمع بين الفريقين، حيث التقيا يوم الخميس الماضي في الدوري الممتاز، وفاز مانشستر سيتي 1 / صفر.

ويلتقي مانشستر سيتي في الدور الرابع مع الفائز من المباراة التي تجمع بين أوكسفورد وأرسنال التي تقام غداً الاثنين. وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع تشيلسي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة، 18 كاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجل، عندما استلم كول بالمر الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليصبح في مواجهة الحارس كيبا أريزابالاجا، ليسدد كرة أرضية قوية اصطدمت كرته بقدم الحارس وخرجت لركلة ركنية لم تستغل.

وفي الدقيقة 23 سجل مانشستر سيتي هدف التقدم ،عندما سدد رياض محرز كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

وفي الدقيقة 29 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، احتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي، بعدما لمست الكرة يد كاي هافيرتز لاعب تشيلسي. وسدد جوليان الفاريز ركلة الجزاء بنجاح مسجلاً الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 30 .

وكاد جوليان ألفاريز ان يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 36، عندما توغل بالكرة حتى داخل منطقة الجزاء وأصبح في مواجهة الحارس كيبا أريزبالاجا، لكنه سدد كرة أرضية تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 38 سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث، عندما مرر رياض محرز كرة خاف مدافعي تشيلسي إلى كايل ووكر داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى، ليمرر كرة عرضية أرضية قابلها فيل فودين بتسديدة رائعة إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 3 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض فريق تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تقليص الفارق، في المقابل دخل مانشستر سيتي هذا الشوط بهدوء أعصاب واعتمد على تضييق المساحات، لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس مع شن هجمات مرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة. ومع ذلك لم تطل فترة سيطرة تشيلسي على مجريات اللقاء، حيث استعاد مانشستر سيتي الاستحواذ على الكرة من خلال التمريرات القصيرة بين اللاعبين، وهو ما أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 72 والتي كادت أن تشهد تسجيل مانشستر سيتي للهدف الرابع عندما سدد رياض محرز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 83 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق مانشستر ستي، بعدما قام كاليدو كوليبالي بعرقلة فيل فودين داخل منطقة الجزاء. وسدد محرز ركلة الجزاء بنجاح مسجلاً الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 85.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر سيتي 4 / صفر.

كما تأهل أيضا ستيفيناج الذي ينشط في الدرجة الثالثة، بعدما فاز على أستون فيلا 2 / 1،

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله مورجان سانسون في الدقيقة 33 قبل أن يسجل فريق ستيفيناج هدفين عن طريق جيمي ريد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء ودين كامل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. وشهد اللقاء طرد لياندير دينونكير لاعب أستون فيلا في الدقيقة 85. كما تأهل فريق ديربي كاونتي إلى الدور الرابع عقب فوزه على بارنسلي 3 / صفر، وسجل أهداف ديربي كاونتي جيمس كولينز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء ،وتوم باركهويزن في الدقيقة، 60 وجايسون نايت في الدقيقة .79 فيما سيضطر فريقا بريستول سيتي وسوانسي سيتي للعب مباراة إياب بعدما تعادلا 1/1 اليوم. وتقدم سوانسي سيتي بهدف سجله جويل بيروي في الدقيقة، 15 وتعادل بريستول سيتي عن طريق أنطوان سيمنيو في الدقيقة 75. كما تأهل للدور الرابع أيضاً فريق بلاكبيرن روفرز عقب فوزه على نوريتش سيتي بهدف نظيف سجله جاك فالي في الدقيقة 31 .

وتأهل فريق ستوك سيتي للدور الرابع أيضا بفوز على هارتلبول 3 / صفر. وسجل أهداف ستوك سيتي ايوان موراي، لاعب هارتلبول، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 16 وجاكوب براون في الدقيقة 43 ورولين مانيسي، لاعب هارتلبول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.

وتأهل فريق والسول للدور الرابع بفوزه على ستوكبورت 2 / 1. وسجل هدفي والسول كل من أدني جونسون وأندرو ويليامز في الدقيقتين 63 والأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، فيما سجل هدف ستوكبورت بادي مادي في الدقيقة 88، فيما سيلعب ليدز يونايتد وكارديف سيتي مباراة العودة بعدما تعادلا 2/2.

وسجل هدفي ليدز رودريجو وسوني بيركينز في الدقيقتين 65 والأخيرة من اللقاء، فيما سجل هدفي كارديف سيتي جادين بيداس وشي أوجو في الدقيقتين 24 و31، وشهدت المباراة طرد جويل باجان لاعب كارديف سيتي في الدقيقة 80