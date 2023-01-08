«إنجاز» بطل كأس «الأبكار».. و«زومان» نجم «الجعدان»

دبي (الاتحاد)

شهد ميدان المرموم، مساء أمس «الأحد» انطلاقة أول تحديات الرموز في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك من خلال منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحقايق، والتي أُقيمت على مدار 15 شوطاً لمسافة 4 كم بمشاركة 760 مطية، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى لمنافسات الرموز، بواقع رمزين للحقايق المفتوح، ومثلهما للحقايق الإنتاج.

وتمكنت «إنجاز» المملوكة لمحمد راشد مبارك البوسعيد الخيارين من حصد كأس سمو ولي عهد دبي للحقايق الأبكار المفتوح، بعد أن سجلت توقيتاً قدره 5:46:6 دقيقة.

وبالمقابل، أهدى «زومان»، صاحب رمز الإنتاج في مهرجان جائزة زايد الكبرى، مالكه سعيد محمد آل سالمين المنصوري بندقية الحقايق الجعدان المفتوح، بوصوله لخط النهاية في زمن مميز بلغ 5:45:7 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في سن الحقايق بالمهرجان.

وحسمت «جمايل» كأس سمو ولي عهد دبي للحقايق الأبكار للإنتاج، لمصلحة مالكها حمد سيف محمد نعيف العامري في توقيت بلغ 5:50:8 دقيقة.

أما رابع رموز الحقايق والمخصص للجعدان للإنتاج، فقد كان من نصيب «رمز»، الذي أهدى مالكه محمد علي حميدي المنصوري البندقية بزمن قدره 5:47:3 دقيقة. وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين بالرموز. وتنافست الحقايق المملوكة لمؤسسات أبناء القبائل، صباح أمس، على مدار 20 شوطاً لمسافة 4 كم، وذلك بمشاركة 1213 مطية، وخصصت 12 شوطاً لهجن الإنتاج. وفازت «ملاوح» بشعار هزاع سعيد بن سالمين المنصوري بناموس الشوط الرئيسي للحقايق الأبكار الإنتاج بزمن قدره 5:56:7 دقيقة.

وفي المقابل، أهدى «مجد» مالكه محمد راشد فرج عتيق المهيري صدارة الشوط الرئيسي للحقايق الجعدان الإنتاج، وذلك بعد أن وصل لخط النهاية في زمن بلغ 5:56:0 دقيقة، كان هو الأفضل في جميع أشواط الفترة الصباحية.

ويشهد ميدان المرموم صباح ومساء اليوم، تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن المهرجان، وسوف تتنافس الشعارات المختلفة على أربعة رموز في الفترة المسائية، اثنان منها للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج، وسيحصل الفائزون بشوطي اللقايا الأبكار المفتوح والإنتاج على كأس ولي عهد دبي، بينما يحصد أصحاب الصدارة في تحديات اللقايا الجعدان المفتوح والإنتاج البندقيتين، وخصصت جوائز مالية قيمة للفائزين في أشواط الرموز.

وتشهد الفترة المسائية بالإضافة إلى أشواط الرموز الأربعة إقامة 14 شوطاً، سوف ينال الفائزون فيها بالمراكز من الأول وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة، وفي المقابل سوف تشهد الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً في سن اللقايا، منها 12 شوطاً لهجن الإنتاج، ويحصل أصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.

من جانبه، أعرب محمد علي المنصوري عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على مكرمته السخية، التي دأب عليها سنوياً، تشجيعاً ودعماً لملاك الهجن، ورواد الأصالة الذين قدموا من شتى ميادين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، متجاوبين مع هذا المهرجان الحافل، مشاركين بنقوة مطاياهم من شتى الأعمار السنية. وأضاف: هذه المكرمة عزيزة على قلوب الجميع وهم يلتقون في مشهد اجتماعي تراثي رائع، مؤكدين تمسكهم برياضة الآباء والأجداد. وقال المنصوري: الأجواء الشتوية الممطرة أضفت لوناً جميلاً، وساعدت على أن تعم الفرحة بين الجميع، كما زاد التآلف والود بين الجميع.