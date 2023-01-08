طاقم إماراتي  لإدارة مباراة السعودية والعراق

البصرة (الاتحاد)

عيّنت لجنة الحكام لدورة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، طاقم تحكيم إماراتياً دولياً لإدارة المباراة التي ستجمع منتخبي السعودية والعراق اليوم، على ملعب استاد البصرة الدولي، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى. ويتألف طاقم المباراة من عادل النقبي «حكم الساحة» وعلي راشد النعيمي «المساعد الأول»، وسبت عبيد «المساعد الثاني»، والصيني ما نينج «الحكم الرابع»، والقطري عبدالله المري «حكم الفيديو»، وأحمد عيسى درويش «حكم الفيديو المساعد». وكلفت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج العربي سالم النقبي مدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة، عضو اللجنة، منسقاً إعلامياً للمباراة ذاتها. وعيّنت لجنة الحكام حمد بن ديلان المزروعي عضو لجنة الحكام في اتحاد الكرة، مُقيّماً لطاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة عُمان واليمن ضمن المجموعة ذاتها.