«الأبيض» يرفض «الاستسلام» متسلحاً بـ«ذكريات خليجي 18»

معتز الشامي (البصرة)

يؤدي منتخبنا الوطني حصته التدريبية الأخيرة، مساء اليوم، على الملعب الفرعي للمدينة الرياضية بالبصرة، وذلك استعداداً لمواجهة شقيقه الكويتي غداً «الثلاثاء»، ضمن الجولة الثانية لبطولة «خليجي 25»، التي تستضيفها المدينة العراقية. ورفع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا شعار «لا للاستسلام»، حيث طالب اللاعبين بضرورة غلق صفحة الخسارة الأولى، والتركيز فيما هو قادم، كما ركز الجهاز الإداري للمنتخب على الجانب المعنوي، خصوصاً أن تشكيلة «الأبيض» تضم عناصر شابة بلغت 16 لاعباً، تشارك للمرة الأولى في البطولة، وما زالت حديثة عهد بالضغط الجماهيري للمباريات الدولية القوية.

يتمسك المنتخب باستعادة درس «خليجي 18»، عندما فاز باللقب بعد هزيمة المباراة الأولى في الافتتاح، وهو ما يمنح اللاعبين أملاً في الاستمرار في فلك المنافسة على بطاقة مؤهلة للدور الثاني، ومن ثم التفكير في التأهل للنهائي والفوز بلقب البطولة.

ولم يقدم المنتخب الوطني أداءً مرضياً للجماهير، التي بدت غير سعيدة بالخسارة والأداء قبلها، خاصة أن الفريق ظهر بشكل جيد في أول 25 دقيقة قبل أن يتراجع ويفقد البوصلة نحو المرمى، في الوقت الذي سيطر فيه الأحمر البحريني، وعرف كيف يترجم سيطرته لهدفين لتنتهي المواجهة بهدفين مقابل هدف سجله تيجالي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان رودولفو اجتمع بلاعبي المنتخب عقب اللقاء، ومنحهم «دشاً بارداً»، حيث لم تلتزم بعض العناصر بالتعليمات الفنية، وتراجعت للخلف ما مكن المنافس من اللعب والتحرك بأريحية وتشكيل الضغط على دفاع المنتخب.

ويحتاج «الأبيض» لتقديم مباراة قوية غداً أمام منتخب الكويت والفوز بالنتيجة لضمان بقاء الحظوظ قائمة في التأهل، خاصة أن «الأزرق» سيكون كالأسد الجريح الراغب في التعويض بعد خسارته أمام «العنابي» القطري بهدفين.

وارتكز عمل الجهاز الفني على جوانب الاستشفاء خلال يوم أمس، حيث تمت إراحة بعض العناصر التي شاركت في التشكيلة الأساسية أمام البحرين، ومنحها برنامج استشفاء خاصاً لمواجهة الجهد العالي المبذول في المباريات، بينما سيشهد تدريب اليوم مشاركة جميع اللاعبين، حيث لا يتوقع إحداث أي تغييرات في تشكيلة المنتخب أمام الكويت عن تلك التي خاضت مباراة البحرين حامل اللقب.

ويتمسك منتخبنا الوطني بالأمر في تحقيق «ريمونتادا» بالبطولة، عبر الفوز على الكويت غداً، والخروج بأول 3 نقاط في البطولة، يمكن البناء عليها لاحقاً، خاصة أن المواجهة الأخيرة ستكون أمام منتخب قطر القوي.

وكان منتخبنا قد تأثر بغياب ليما الذي انسحب من التشكيلة الأساسية بسبب التخوف من إصابة عضلية، ولا يزال الجهاز الفني غير متأكد من الدفع بليما أمام الكويت، أو ربما تأجيل ذلك لآخر مباراة أمام قطر، حيث لا يزال يؤدي اللاعب تدريبات انفرادية عبر البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي يتم تنفيذه مع اللاعب.

ويعتقد الكثيرون أن عودة «الأبيض» تتطلب عملاً نفسياً ومعنوياً كبيراً، إلى جانب العمل الفني، وكان المدرب أروابارينا أشار عقب المباراة إلى أن المنتخب بالتأكيد خذل الجماهير التي راهنت عليهم ورغبت في تحقيق الفوز، ولكنه لا يزال يثق في قدرة الفريق على التعافي والعودة بقوة لسباق التأهل.

من جهته قدم ياسر سالم مدير منتخبنا اعتذاره للجماهير، ورأى أن المنتخب دفع ثمن إهدار الفرص، كما لفت إلى إصرار المنتخب على تجاوز الخسارة والتعويض في المباراة المقبلة.