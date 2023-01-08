السعودية والعراق.. «التعادل ممنوع»

معتصم عبدالله (دبي)

«لا مجال للتعادل».. هكذا تقول أرقام المواجهات الرسمية الـ7 السابقة بين منتخبي العراق والسعودية في «كأس الخليج» قبل المباراة المرتقبة، التي تجمع «شباب الأخضر» أمام «أسود الرافدين» المضيف مساء الاثنين على استاد البصرة الدولي، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الأولى لمنافسات «خليجي 25».

ويتصدر «الأخضر الأولمبي» ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفوزه في الجولة الأولى على اليمن 2-0، فيما اكتفى العراق «المضيف» بنقطة التعادل السلبي أمام عُمان في «الافتتاح» ضمن الجولة ذاتها، ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول الخميس المقبل العراق واليمن، فيما يلعب منتخب السعودية أمام عُمان.

والتقى المنتخبان السعودي والعراقي في 7 مواجهات سابقة في «كأس الخليج»، منذ أول مباراة في «خليجي 4»، والتي انتهت بفوز العراق 7-1، وصولاً إلى المواجهة الأخيرة في «خليجي 21» بالبحرين، والتي انتهت أيضاً بفوز العراق 2-0، وإجمالاً حقق «أسود الرافدين» الفوز في 5 مواجهات، مقابل انتصارين للأخضر، فيما غابت نتيجة التعادل. ولن تكون مهمة «الأخضر الأولمبي» الساعي لحسم تأهله مبكراً إلى الدور نصف النهائي سهلة أمام «أصحاب الأرض» الساعي لتحقيق الفوز الأول والاستفادة من الدعم الجماهيري الكبير والمتوقع بعد حضور 65 ألف مشجع لمباراة الافتتاح، وهو ما أكده سعد الشهري المدرب الشاب للسعودية، حيث قال: «مواجهة العراق في الجولة الثانية ستختلف كلياً عن مباراة اليمن خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير والمتوقع لأصحاب الأرض».

في المقابل، تحوم الشكوك حول مشاركة ضرغام إسماعيل ضمن تشكيلة الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، وتوج ضرغام بجائزة رجل المباراة في مباراة الافتتاح لمنتخب بلاده أمام عمان 0-0.