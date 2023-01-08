الإثنين 9 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عُمان واليمن المواجهة «النادرة»

عُمان واليمن المواجهة «النادرة»
9 يناير 2023 00:59

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
الجيش اليمني: 2023 عام النصر على «الحوثي»
اليمن: «الحوثي» قابل دعوات السلام بتصعيد الإرهاب

يلتقي منتخبا عُمان واليمن ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الخليج، بطموح تحقيق الفوز الأول وتعزيز حظوظ التأهل إلى الدور نصف النهائي، في مواجهة نادرة نسبياً تعتبر من الأقل بين المنتخبات في البطولة الخليجية. وستكون هذه المواجهة الثالثة فقط بين المنتخبين في تاريخ مشاركاتهما في البطولة الخليجية، علماً بأن آخر مواجهة جمعتهما تعود إلى نسخة عام 2007، وتتفوق سلطنة عُمان بتحقيق فوز مقابل التعادل في المباراتين السابقتين.
وظهر منتخب سلطنة عُمان بشكل أكثر إقناعاً من نظيره اليمني في الجولة الأولى، بعدما فرض منتخب السلطنة التعادل السلبي على العراق صاحب الأرض والضيافة، فيما خسر اليمني أمام نظيره السعودي بهدفين دون رد، مما يجعل هذه المواجهة بمثابة لقاء حياة أو موت.
ويتطلع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان، إلى إيجاد التوليفة المناسبة لتحقيق الفوز بعد تجاوز محطة العراق الصعبة، حيث اعترف بأن فريقه واجه بعض الصعوبات بسبب الحضور الجماهيري الكبير لأصحاب الأرض، مما يجعلنا هذه المرة نترقب أداء هجومي أكثر جرأة لفريقه في محاولة تحقيق ثلاث نقاط ستكون مفصلية في حال أراد الصعود إلى الدور المقبل.
أما المنتخب اليمني، فظهر بمستوى أقل من التوقعات بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي، التي تشارك بالصف الثاني في البطولة، ولكنه قدم لمحات في محاولات هجومية أبرزها بواسطة أحمد ماهر وعمر الداحي، مما يجعل التشيكي ميروسلاف سكوب، مطالب بإيجاد حلول لترجمة لاستغلال الفرص التي تسنح للاعبيه في المواجهة المقبلة.

عُمان
اليمن
كأس الخليج
آخر الأخبار
من البرازيل
عربي ودولي
الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على قصر الرئاسة
اليوم 16:50
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
الرياضي
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
اليوم 16:45
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
اليوم 16:36
مخاوف بشأن الطلب تهبط بأسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط مع تعافي الطلب
اليوم 16:18
أسعار الذهب تعاود الصعود مع تراجع الدولار
الاقتصادي
الذهب يواصل المكاسب إلى ذروة ثمانية أشهر
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©