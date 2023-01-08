عُمان واليمن المواجهة «النادرة»

مراد المصري (دبي)

يلتقي منتخبا عُمان واليمن ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الخليج، بطموح تحقيق الفوز الأول وتعزيز حظوظ التأهل إلى الدور نصف النهائي، في مواجهة نادرة نسبياً تعتبر من الأقل بين المنتخبات في البطولة الخليجية. وستكون هذه المواجهة الثالثة فقط بين المنتخبين في تاريخ مشاركاتهما في البطولة الخليجية، علماً بأن آخر مواجهة جمعتهما تعود إلى نسخة عام 2007، وتتفوق سلطنة عُمان بتحقيق فوز مقابل التعادل في المباراتين السابقتين.

وظهر منتخب سلطنة عُمان بشكل أكثر إقناعاً من نظيره اليمني في الجولة الأولى، بعدما فرض منتخب السلطنة التعادل السلبي على العراق صاحب الأرض والضيافة، فيما خسر اليمني أمام نظيره السعودي بهدفين دون رد، مما يجعل هذه المواجهة بمثابة لقاء حياة أو موت.

ويتطلع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان، إلى إيجاد التوليفة المناسبة لتحقيق الفوز بعد تجاوز محطة العراق الصعبة، حيث اعترف بأن فريقه واجه بعض الصعوبات بسبب الحضور الجماهيري الكبير لأصحاب الأرض، مما يجعلنا هذه المرة نترقب أداء هجومي أكثر جرأة لفريقه في محاولة تحقيق ثلاث نقاط ستكون مفصلية في حال أراد الصعود إلى الدور المقبل.

أما المنتخب اليمني، فظهر بمستوى أقل من التوقعات بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي، التي تشارك بالصف الثاني في البطولة، ولكنه قدم لمحات في محاولات هجومية أبرزها بواسطة أحمد ماهر وعمر الداحي، مما يجعل التشيكي ميروسلاف سكوب، مطالب بإيجاد حلول لترجمة لاستغلال الفرص التي تسنح للاعبيه في المواجهة المقبلة.