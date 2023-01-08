الإثنين 9 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«دبي للأكاديميات» تصل إلى المحطة التاسعة

«دبي للأكاديميات» تصل إلى المحطة التاسعة
9 يناير 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قمة للاكتتابات العامة الأولية تنطلق 23 يناير
5000 طالب في سباق القمة بـ «ألعاب مدارس دبي»

تواصلت منافسات بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم والتي تستمر حتى 30 مارس المقبل على ملاعب مدينة دبي الرياضية.
وانطلقت مباريات الجولة التاسعة من البطولة التي تقام ضمن 7 فئات عمرية هي تحت: 8 و9 و10و12 و14 و16 و18 للبنين والبنات، ويشارك في البطولة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من 150 فريقاً يمثلون 42 أكاديمية حكومية وخاصة، يتنافسون في 1200 مباراة، ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة شباب الأهلي، والوصل، والنصر، وبرشلونة، وأياكس، يوفنتوس.
وكانت نتائج مباريات الأسبوع الثامن، قد أسفرت عن تصدر فريق أياكس ترتيب المجموعة الأولى في فئة تحت 8 سنوات برصيد 10 نقاط، كما تصدر فريق فوكسيز ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وفي فئة تحت 9 سنوات تصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، وتصدر فريق آي أس إم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وفي فئة تحت 10 سنوات تصدر فريق أربيان سترايكرز (أ) ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وتصدر أربيان سترايكرز (ب) المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وفي المجموعة الثالثة تصدر فريق جولدن ستار برصيد 18 نقطة.
وفي فئة تحت 12 سنة تصدر فريق إمباير ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وتصدر فريق تي أف أيه ترتيب المجموعة الثانية بعدد 13 نقطة، وتصدر فريق تالنتد المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة، وفي فئة تحت 14 سنة تصدر فريق فرسان إسبانيا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط تلاه شباب الأهلي برصيد 9 نقاط، وفي المجموعة الثانية تصدر فريق أرابيان سترايكرز برصيد 12 نقطة، وفي المجموعة الثالثة تصدر فريق يوفنتوس بوجبا برصيد 15 نقطة.
وفي فئة تحت 16 سنة تصدر فريق فرسان إسبانيا المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة، وفي المجموعة الثانية تصدر فريق لاليجا الأبيض برصيد 10 نقاط، وفي المجموعة الثالثة تصدر فريق أيكونز برصيد 15 نقطة، وفي فئة تحت 18 سنة تصدر فريق فرسان إسبانيا قائمة الفرق المشاركة في المجموعة الأولى، وتصدر فريق شباب المستقبل ترتيب المجموعة الثانية.
وتعد هذه البطولة استمرارًا لبطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، التي انطلقت عام 2017 وحققت نجاحاً كبيراً على مدار 5 سنوات، ضمن التوجهات الرسمية لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتشهد البطولة في نسختها الحالية توسعاً كبيراً في أعداد المشاركين من أندية دبي وأكاديميات كرة القدم، حيث تستقطب المنافسات أكثر من 20 ألف متفرج من عائلات اللاعبين والكشافين والمهتمين في قطاع الأكاديميات، ويدير العملية التحكيمية 40 حكماً.

دبي
اتحاد الإمارات لكرة القدم
مدينة دبي الرياضية
آخر الأخبار
من البرازيل
عربي ودولي
الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على قصر الرئاسة
اليوم 16:50
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
الرياضي
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
اليوم 16:45
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
اليوم 16:36
مخاوف بشأن الطلب تهبط بأسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط مع تعافي الطلب
اليوم 16:18
أسعار الذهب تعاود الصعود مع تراجع الدولار
الاقتصادي
الذهب يواصل المكاسب إلى ذروة ثمانية أشهر
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©