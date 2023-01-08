ناجلسمان يعالج لاعبيه من آثار النكسة

الدوحة (د ب أ)

قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، أمس الأحد، إنه قرر التحدث قليلاً مع لاعبي منتخب ألمانيا الدوليين بشأن خروجهم من دور المجموعات لكأس العالم في قطر، معرباً عن أمله في تعافيهم من الوداع المبكر لمنتخب «الماكينات» في المونديال، حينما يعودون لمباريات الدوري الألماني لكرة القدم.

كان لدى بايرن 7 من لاعبي الفريق في قائمة منتخب ألمانيا، التي شاركت في مونديال قطر 2022، وودعت المسابقة من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي، بعدما حدث نفس الشيء في المونديال السابق بروسيا عام 2018.

لم يستبعد جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن، النسيان بعد كأس العالم، لكن ناجلسمان قال بعد عودة لاعبيه الدوليين إلى قطر من أجل معسكر تدريب الفريق البافاري، إنه لا يشعر أن هذا هو الحال، مشدداً على أن اللاعبين يتطلعون للأمام.

وقال ناجلسمان: «عندما تتعرض للكمات في وجهك حقاً، وتتعرض لهزيمة وتتعلم الدروس الصحيحة منها، فهذا هو أعظم حافز يمكنك الحصول عليه».

وفيما يتعلق بمنهجه تجاه كيميش وزملائه في المنتخب الألماني توماس مولر وجمال موسيالا وسيرج نابري وليروي ساني وليون جوريتسكا ومانويل نوير «المصاب الآن»، قال مدرب بايرن «خلال العطلة، فكرت كثيرًا في المدى الذي سنتحدث فيه عن كأس العالم، لم أقرر سوى القليل». وأضاف ناجيلسمان «سنحت الفرصة للفتيان للمجيء إليّ. لقد تركتهم وشأنهم عمدًا». وقال ناجيلسمان: «كان لدي شعور بأنهم في حالة مزاجية جيدة، ويتدربون بشكل جيد للغاية، وهم يتمتعون بلياقة بدنية لا بأس بها ولكنهم أيضًا متشوقون للعب. في النهاية، الأمر متروك لهم ليكونوا أكثر نجاحًا مما كانوا عليه في كأس العالم». يمتلك بايرن أهدافًا كبيرة في النصف الثاني من الموسم الذي يبدأ في 20 يناير الجاري بمواجهة لايبزج، صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا). ويتربع بايرن حالياً على قمة جدول ترتيب بوندسليجا، الذي توج به في المواسم العشرة الأخيرة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، كما بلغ دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم، ووصيفه الفرنسي كيليان مبابي. وتحدث ناجلسمان عن معسكر الدوحة الذي يستمر 6 أيام، حيث قال: «يتعين علينا أن نضع أساسًا للاعبين للوصول إلى أفضل أداء لهم».