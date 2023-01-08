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الرياضي

خطط أمنية جديدة لتأمين «خليجي 25»

خطط أمنية جديدة لتأمين «خليجي 25»
8 يناير 2023 21:03

بغداد (د ب أ) 
حذرت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأحد، الجماهير الرياضية في العراق، من استخدام بطاقات مزورة للدخول إلى ملاعب كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، التي انطلقت فعالياتها في السادس من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم 19 من الشهر نفسه في محافظة البصرة.
وأكدت قيادة الشرطة في بيان صحفي: "سيتم التعامل مع الحالات السلبية وفق المواد القانونية التي تختص بالتزوير، وستعرض مستخدمها إلى المساءلة القانونية، كما نحذر من استخدام أي بطاقة أو باج مزور". 

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خليجي 25
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كما حذرت الجماهير الرياضية من محاولات القفز من على السور وعبور السياج الخارجي للمدينة الرياضية، كون هذه الحالة تعتبر خرقاً أمنياً وسيتم التعامل معها وفق القانون والالتزام بالتعليمات الخاصة بدخول الملاعب.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت عن إعادة خططها الأمنية، بشأن تأمين الحماية والإجراءات الأمنية لبطولة «خليجي 25» في البصرة، بعد حالات التدافع التي رافقت حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي الـ 25 في محافظة البصرة.

خليجي 25
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