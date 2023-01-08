شباب الأهلي بطل «النخبة» في «السلم للدراجات»

دبي (الاتحاد)

توج الكرواتي فران ميلوفيتش دراج فريق شباب الأهلي بالمركز الأول في سباق النخبة للرجال، ضمن سباقات بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، سباق تاريخي هو الثالث ضمن الموسم السابع للبطولة، والذي تضمن مساراً هو الأول في تاريخ البطولة الذي انطلق من قلب دبي، وتحديداً حي الشندغة التراثي الذي يمثل سجل تاريخ دبي، ويحتضن بيت الشيخ سعيد، ومتحف ساروق الحديد، مروراً بالعديد من معالم دبي الحديثة، من بينها جسر إنفينيتي، وميناء راشد، ومتحف الاتحاد، ومتحف المستقبل، وغيرها الكثير، وصولاً إلى خط النهاية في منطقة القدرة.

وجاء السباق قوياً بمشاركة 246 دراجاً عالمياً وإماراتياً وخليجياً، ارتدوا قمصان 40 فريقاً، وحملوا جنسيات 37 دولة. ونال الكرواتي فران ميلوفيتش 200 ألف درهم جائزة المركز الأول في السباق الذي امتد لمسافة 172 كلم، وحل ثانياً الصربي دوسان راجوفيتش من فريق شرطة دبي ونال جائزة مالية تبلغ 150 ألف درهم، وجاء دراجنا الوطني أحمد المنصوري من شباب الأهلي بالمركز الثالث، ونال جائزة مالية تبلغ 100 ألف درهم، فيما توزعت الجوائز الأخرى على أصحاب المراكز العشرين الأولى، وبلغ مجموعها مليون درهم.

وعلى مستوى الفرق، حل شباب الأهلي بالمركز الأول، وجاء ثانياً شرطة دبي، وبالمركز الثالث فريق أبوظبي. وقام عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة بتتويج الفائزين في أول 3 سباقات هذا الموسم، وهي: سباق النخبة للرجال، وسباق الرجال الهواة الإماراتيين الذي شهد فوز سالم الشميلي بالمركز الأول، وجاء ثانياً راشد البلوشي، وثالثاً أحمد قايد، وحصد فريق شرطة دبي المركز الأول للفرق، والفائزات بسباق الإماراتيات الذي حققت فيه الشيخة مدية آل مكتوم المركز الأول، تلتها شيخة راشد ثم زهرة حسين، ونال فريق ووش المركز الأول على صعيد الفرق، كما تم تقديم درع البطولة إلى الجهات المساندة والاتحادات الخليجية المشاركة.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال: إن ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باللجنة المنظمة وتكليفها بمهمة تنظيم هذه البطولة ومنحها الدعم غير المحدود، وكذلك حضور سموه منافسات السباقات، تحفزنا دائماً على تقديم الجديد والمميز في كل سباق، وقد كان جديد النسخة السابعة هو المسار المميز لسباق النخبة الذي نقل للعالم صورة رائعة من تاريخ دبي الزاخر وحاضرها المتألق عبر مرور الدراجين في مختلف المناطق.

وأضاف: استمتع المشاركون بالسباق من الأبطال العالميين وأشقائنا الخليجيين وأبناء الإمارات، بالمشاركة والمرور في هذه المناطق الرائعة التي تضمنها المسار، وقد شهد السباق منافسة قوية ارتفعت وتيرتها مع متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمتسابقين، ومرافقة سيارة سموه للدراجين خلال السباق، فكان الحدث لوحة رائعة حملت صوراً زاهية عن الرعاية الأبوية وأهمية الرياضة في نهج قيادتنا الرشيدة، كما حملت صوراً جميلة عن روعة السباق والمكان، وأيضاً روعة الطقس ضمن «أجمل شتاء في العالم».

وأكد عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة مكلف في «دبي للثقافة» أهمية استضافة أصول «دبي للثقافة» لانطلاقة السباق الثالث من الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وقال: تعكس استضافتنا للبطولة ما يتمتع به بيت الشيخ سعيد آل مكتوم الذي يقع في «حي الشندغة التاريخي» من أهمية بارزة وحضور لافت في الذاكرة المحلية، حيث يُعد «الحي التاريخي» شاهداً على المراحل والقفزات النوعية التي حققتها دبي عبر العقود الماضية. وأضاف العبيدلي: «تأتي هذه الاستضافة في إطار علاقات الشراكة التي تجمع "دبي للثقافة" مع الجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى، والهادفة إلى تعزيز مكانة دبي على الخريطة الدولية وجهة رياضية وثقافية عالمية في ظل الإنجازات التي حققتها الإمارة من خلال استضافتها للفعاليات الرياضية والثقافية العالمية»، مشيراً إلى أن البطولة تساهم في التعريف بالثقافة وزيادة الوعي بالتراث المحلي.