مصفوت يوقف انطلاقة دبا الحصن في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

أجّل مصفوت حسم لقب «بطل الشتاء» إلى الجولة الأخيرة للدور الأول في «دوري الدرجة الأولى»، حينما نجح في إيقاف سلسلة النتائج الإيجابية لدبا الحصن المتصدر، وألحق به الخسارة 1 - 2 في ختام مباريات الجولة الـ 16 والتي شهدت تفوق العربي على جلف اف سي 2-1، وبينونة على مسافي 2-1، وتعادل الفجيرة والذيد 1-1.

وتكبد دبا الحصن «المتصدر» خسارته الثانية فقط والأولى منذ مباراة الجولة الأولى أمام العربي 1-2، أمام ضيفه مصفوت بالنتيجة ذاتها، وتقدم الضيوف بهدفي إبراهيم المسماري في الدقيقة 33، وجاساما في الدقيقة 46، فيما سجل كايو روزا هدف دبا الحصن الوحيد في الدقيقة 62، وتجمد رصيد الأخير في 33 نقطة في المركز الأول، فيما رفع مصفوت رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس.

وحول بينونة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط، تأخره أمام ضيفه مسافي بهدف بدر بلال في الدقيقة 10 إلى فوز 2-1، بعدما أدرك دينليسون سانتوس التعادل في الدقيقة 24، قبل أن يضيف عبدالله الكوري لاعب مسافي الهدف الثاني لبينونة بالخطأ في مرمى فريقه «هدفا عكسيا» في الدقيقة 80.

وقاد دوجلاس جوميز فريقه العربي للفوز على مضيفه جلف اف سي 2-1، بعدما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 12 و17، فيما قلص أصحاب الأرض الفارق بهدف محمد ديوب في الدقيقة 20، ورفع العربي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، مقابل 18 لجلف صاحب المركز الحادي عشر.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الفجيرة أمام ضيفه الذيد، وتقدم الضيوف بهدف الحساني تامبورا في الدقيقة 40، وأدرك «البديل» مايد المسمار التعادل للذئاب في الدقيقة 73، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ 13، مقابل 21 للذيد الثامن.

نتائج ختام الجولة 16

دبا الحصن - مصفوت 1-2

بينونة - مسافي 2-1

الفجيرة - الذيد 1-1

جلف إف سي - العربي 1-2