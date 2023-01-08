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«الأبيض».. «الإخفاق الثامن» في الانطلاقة!

«الأبيض».. «الإخفاق الثامن» في الانطلاقة!
8 يناير 2023 18:30

علي معالي (دبي)
خلال مشوار منتخب الإمارات في كأس الخليج منذ المشاركة الأولى في نسخة 1972، حملت خسارة منتخبنا الأخيرة ضد منتخب البحرين في افتتاح مبارياته بالبطولة الرقم (8)، من خلال 24 نسخة تواجد فيها «الأبيض» في الحدث الخليجي.
وخلال هذا المشوار الممتد، لعب منتخبنا ضد شقيقه البحريني أكثر من مرة في الجولة الافتتاحية، حيث كانت المرة الأولى في «خليجي 4» عام 1976، والتي انتهت يومها بفوز «الأحمر» 3- 2، ورد منتخبنا على هذه الخسارة في «خليجي 9» عام 1988، بالفوز بهدفين نظيفين، واللقاء الثالث الذي جمع المنتخبين في المباريات الافتتاحية كان في «خليجي 14» عام 1998، وفيه حقق منتخبنا الفوز بهدف دون رد.
وعن البدايات الخاسرة في هذا المشوار الخليجي فقد جاءت كالتالي: من الكويت بهدفين في 1974، ومن السعودية بهدفين لهدف في 1979، والتي جرت في العراق، لتكون خسارتنا أمام البحرين في «خليجي 25» هي الثانية في تاريخ بطولات الخليج على أرض العراق.
وخسر منتخبنا من الكويت بهدفين نظيفين في 1992، ومن قطر بهدف في 1996، في «خليجي 13»، ومن الأخضر السعودي بهدفين في 2003.
ويذكر التاريخ أن منتخبنا في نسخة 2007، والتي توج بها كانت بدايته متعثرة أيضاً، عندما خسر ضربة البداية أمام منتخل عمان 1-2، في المجموعة الأولى، وبعد هذه الخسارة استفاق منتخبنا، ونجح في أن يتوج باللقب الذي كان الأول في مشواره الخليجي.

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