«الجولة الأولى» من «خليجي 25» ترفع شعار «الخبرة تكسب»

معتصم عبدالله (دبي)

انحازت الجولة الأولى من مباريات «خليجي 25» بمدينة البصرة العراقية، للمدربين أصحاب الخبرات الممتدة مع منتخباتهم، بفوز السعودية تحت قيادة الوطني سعد الشهري على اليمن 2-0، وتغلب البحرين «حامل اللقب» بقيادة هيليو سوزا على الإمارات 2-1، وتفوق منتخب قطر الذي يقوده برونو بينيرو على الكويت 2-0.

وبدا من اللافت أن المدربين الثلاثة، الذين نجحوا في قيادة منتخبات السعودية، البحرين، وقطر لحصد «العلامة الكاملة» في الجولة الأولى ارتبطوا بالإشراف على تدريب منتخباتهم لفترات متفاوتة، على عكس «الوجوه الجديدة» نسبياً في قائمة بقية المنتخبات، كالعراق، الكويت، الإمارات، وحتى عمان.

ويقود سعد الشهري «42 عاماً»، منتخب السعودية الأولمبي تحت 23 عاماً، منذ مارس 2018، فيما توج البرتغالي المدرب الحالي للبحرين منذ أغسطس 2019 مع «الأحمر» بلقب «خليجي 24» في نسخته الماضية 2019، فيما ارتبط اسم البرتغالي برونو بينيرو المدرب الحالي لـ«العنابي» بالكرة القطرية منذ 2015 في أكاديمية أسباير، قبل أن يتولى تدريب منتخبي الشباب تحت 19 و20 في 2017 و2018.

في المقابل، لم تكن البداية الرسمية للإسباني خيسوس كاساس في مشواره مع العراق على الشكل المطلوب بعدما اكتفى بحصد نقطة من التعادل السلبي امام منتخب عمان، فيما تكبد منتخب الكويت الخسارة في المباراة الرسمية الأولى تحت قيادة مدربه البرتغالي روي بينتو أمام قطر 0-2.

ومني منتخب الإمارات مع مدربه رودولفو أروابارينا بالخسارة أمام البحرين 1-2، وتمثل «كأس الخليج» الاستحقاق الثاني للمدرب الأرجنتيني مع «الأبيض» في البطولات الرسمية، بعدما أشرف على المنتخب في ثلاث مباريات في تصفيات مونديال 2022.