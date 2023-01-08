اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية 13 يناير

البصرة (الاتحاد)

تقدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد، رئيس اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير للحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وإلى الشعب العراقي وأحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي، وأسعد العيداني محافظ البصرة، وعدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الجهود التي بذلت من الجميع لتنظيم خليجي 25 في البصرة.

وأشاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، ببطولة خليجي 25 في البصرة وبحفل الافتتاح المبهر، وما تضمنه من فقرات تاريخية وفنية رائعة، مشيداً أيضاً بالجوانب التنظيمية التي قامت بها اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد العراقي لكرة القدم في التحضير والإعداد لهذه البطولة من كافة الجوانب، مؤكداً أن الجميع على دراية بأن كافة البطولات في العالم توجد فيها سلبيات وإيجابيات، ولكن دائماً ما يتم تعزيز الإيجابيات ووضع الحلول للسلبيات لتلافي تكرارها، ونحن نتمنى من الجميع عدم الالتفات إلى السلبيات ومحاولة تفاديها لدعم الاتحاد العراقي لكرة القدم«.

وأضاف:» البداية الفنية كانت متوسطة المستوى ولم تصل إلى المستوى المطلوب وهذا أمر طبيعي، لكن المستوى في الجولات القادمة سيرتقي إلى الجانب الفني المأمول من قبل كافة المنتخبات الخليجية".

وأشاد رئيس اتحاد الخليج العربي لكرة القدم بالجماهير العراقية، معتبراً إياها الداعم الرئيسي للبطولة، في ظل حرصها على حضور كافة المباريات سواءً التي أقيمت في استاد البصرة أو ملعب الميناء وهذا دليل على عشق الجماهير العراقية للعبة كرة القدم.

وأكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بأن هناك مؤتمر عام سيعقد بتاريخ 13 يناير الجاري، للتشاور مع رؤساء الاتحادات الخليجية في السبل التي تؤدي إلى تطوير عمل الاتحاد الخليجي والكرة الخليجية بشكل عام.