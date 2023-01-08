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الرياضي

رويس والاهتمام الطبيعي!

رويس والاهتمام الطبيعي!
8 يناير 2023 17:00

دوسلدورف (د ب أ)
أكد وكيل أعمال ماركو رويس قائد بروسيا دورتموند أن الحديث عن اهتمام نادي النصر السعودي بضم موكله غير مفاجئ، في ظل عدم وضوح مصيره عقب نهاية الموسم الحالي. 

وذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أن النصر السعودي مهتم بضم رويس «33 عاماً» الذي غاب عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة في الكاحل. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النصر يتطلع لتعزيز صفوفه بضم رويس بعد فترة وجيزة من ضم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي. 

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كما تردد أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، والمدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، دخلا ضمن حيز اهتمام النصر. 

وقال ديرك هيبيل وكيل أعمال رويس لصحيفة «بيلد ام سونتاج» اليوم الأحد، إنه «من الطبيعي أن تبدي أندية أخرى اهتمامها بلاعب مثل ماركو، الذي ينتهي عقده في غضون ستة أشهر».
وأضاف: «ماركو طالما أكد مدى ارتباطه بدورتموند، لكنه أيضاً يرغب في مواصلة لعب كرة القدم، لذا من الطبيعي أن يدرس الخيارات الأخرى». وأوضح دورتموند أنه يرغب في إجراء محادثات بشأن تمديد عقد رويس، الذي يتواجد مع الفريق منذ 2012 وسجل 156 هدفاً خلال 368 مباراة وفاز معه بلقبين في كأس ألمانيا.

النصر السعودي
ماركو رويس
بروسيا دورتموند
رونالدو
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