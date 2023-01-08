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الشارقة بطل «الإمارات للكاراتيه»

الشارقة بطل «الإمارات للكاراتيه»
8 يناير 2023 18:30

الشارقة (الاتحاد)
توج كاراتيه نادي الشارقة بلقب بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه «كاتا فردي»، بحصوله على 12 ميدالية ملونة بواقع 4 ذهبيات، وفضيتين، 6 برونزيات، في البطولة التي استضافها صالة الألعاب الرياضية في الحزانة بمشاركة 84 لاعباً يمثلون 13 نادياً ومركزاً شاركوا في الكاتا فردي ناشئين وشباب «أ، ب» ورجال «درجة ثانية ودرجة أولى»، فئات 14 سنة وحتى فوق 19 سنة تنافسوا في 7 مسابقات.
وحل نادي شباب الأهلي وصيفاً بعدد 5 ميداليات بينها ذهبية، وفضيتان، ومثلهما من البرونز«، وجاء نادي اتحاد كلباء ثالثاً برصيد 3 ميداليات منها ذهبية، وفضيتان، بينما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس رابعاً بحصوله على 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين.
حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين المهندس حميد شامس الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.
وفرض أبناء»الملك" أنفسهم على جميع فئات البطولة المتنافسة، وتمكنوا من الفوز بالمركز الأول في الدرجة الأولى والثانية في فئات الرجال والشباب، بعدما حقق نجم منتخب الإمارات الواعد ولاعب نادي الشارقة يوسف فريدوني ذهبية الرجال، وكريم رامي لقب فئة الشباب.

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