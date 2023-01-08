«الأزرق» يرسب في «الاختبار 34»!

رضا سليم (دبي)

سقط «الأزرق» الكويتي في المواجهة 114 على مدار مشواره في بطولات كأس الخليج من نسختها الأولى حتى الآن، حيث خاض قبل نسخة البصرة 113 مباراة حقق الفوز في 57 مباراة منها، وتعادل في 23، وخسر في 33 مباراة أخرى، ويتصدر مشهد تسجيل الأهداف برصيد 194 هدفاً، إلا أن نجوم «الأزرق» فشلوا في ضربة البداية في مواصلة تسجيل الأهداف بعد الخسارة أمام قطر 0-2 في المجموعة الثانية ليخسر الفريق الكويتي للمرة 34.

ورغم الفارق الكبير بينه وبين السعودية الوصيف 163 هدفاً، إلا أن الأخضر سجل 3 أهداف في مرمى اليمن ورفع معدل التهديف له في البطولة إلى 166 هدفاً.

وبشكل عام فشل البرتغالي روي بينتو مدرب المنتخب الكويتي في قراءة المباراة جيداً، رغم أن قطر سجل هدفين في الشوط الأول، إلا أن مدرب «الأزرق» لم ينجح في العودة للمباراة ودفع ثمناً باهظاً للاندفاع الهجومي الذي لا يُناسب قدرات اللاعبين، كما غابت الحلول الهجومية، ولم تتمكن الخطوط الخلفية من تقديم الدعم المطلوب.

وإجمالاً غاب عن توليفة «الأزرق» الانسجام المطلوب، وعدم التفاهم الواضح بين اللاعبين بالإضافة إلى أن التغييرات التي أجراها المدرب لم تصلح من شأن الفريق رغم الفرص الضائعة، التي جاءت من مجهود فردي للاعبين وليس من خلال جمل خططية تم التدريب عليها.