عطيف يدخل «المنطقة الحرة»

الرياض (د ب أ)

دخل السعودي الدولي عبدالله عطيف، لاعب فريق الهلال، الفترة الحرة من عقده، التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر دون موافقة ناديه الأصلي. ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية اليوم الأحد عن مصدر مقرَّب من اللاعب، أنه أجَّل الحديث عن تجديد عقده من عدمه حتى الانتهاء من المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية الشهر المقبل. وأشار المصدر ذاته إلى أن أندية خليجية ومحلية عدة أبدت رغبتها في التعاقد مع عطيف، لكن الأولوية ستكون لتجديد عقده مع الهلال، وإذا لم يتوصَّل الطرفان إلى اتفاق مُرضٍ، فسينظر اللاعب في تلك العروض. وجدَّد عطيف عقده مع الهلال لمدة ثلاثة أعوام في 2020، بعدما انضم للنادي في 2013 قادمًا من الشباب. وشارك عطيف في 39 مباراة مع المنتخب السعودي وسجل هدفاً واحداً، وكان ضمن قائمة الأخضر في مونديال قطر 2022.