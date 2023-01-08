الشارقة يتصدر «الثانية» في كأس اليد

رضا سليم (دبي)

تصدر فريق الشارقة قمة المجموعة الثانية في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال بالعلامة الكاملة بعد فوزه على فريق العين 32-22 في الجولة الثانية من المجموعة، والتي جرت بينهما بصالة «الملك الشرقاوي»، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 14-7، ليسجل الشارقة النقطة السادسة من مباراتين، بينما حصل العين على نقطة الخسارة من مباراة واحدة بعدما تأجلت مباراته أمام الجزيرة في الجولة الأولى إلى «الثلاثاء».

ونجح فريق شباب الأهلي في الفوز على الجزيرة بنتيجة 33-27 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الفرسان وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 14-9، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى النقطة الرابعة بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الشارقة، فيما حصد الجزيرة نقطة الخسارة وينتظر لقاء العين المؤجل.

وستقام الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي للمجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف الجزيرة منافسه الشارقة، فيما يستضيف العين شباب الأهلي.