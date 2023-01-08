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خالد وتميم يجددان أمجاد إبراهيم ومفتاح

خالد وتميم يجددان أمجاد إبراهيم ومفتاح
8 يناير 2023 14:00

رضا سليم (دبي)
شهدت مباراة الكويت وقطر في الجولة الأولى من المجموعة الثانية مشاركين اثنين من أبناء نجوم الكرة الخليجية في العصر الذهبي، حيث شارك تميم منصور نجل نجم الكرة القطرية السابق منصور مفتاح، وأيضاً خالد إبراهيم، نجل محمد إبراهيم هداف نادي القادسية السابق ومدرب منتخب «الأزرق» السابق.
ويلعب تميم (مواليد 2002) في مركز الوسط المهاجم بفريق الريان القطري، ويشارك للمرة الأولى في بطولات كأس الخليج، وورث عن أبيه موهبة المراوغة والتحكم الجيد في الكرة وأيضاً اللعب بالرأس، حيث تداولت جماهير الريان الفترة الماضية قفزة تميم في مباراة فريقه أمام العربي بالدوري القطري، وسجلت القفزة 2.74 متراً، وخرجت الجماهير لتؤكد أن تميم تخطى قفزة كريستيانو رونالدو 2:56 متراً.
في المقابل يلعب خالد (مواليد 1992) في مركز قلب الدفاع بنادي القادسية الكويتي، ونجح في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية في الفريق، وأيضاً مع «الأزرق» وحمل شارة «الكابتن» خلال المباراة أمام قطر.
والمثير أن محمد إبراهيم الملقب بـ«الجنرال» استبعد نجله من صفوف منتخب الكويت العام الماضي، قبل أن يرحل عن تدريب «الأزرق». 

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ويعتبر منصور مفتاح صائد الأهداف والقناص الخطير أحد العلامات البارزة في تاريخ كأس الخليج، رغم أنه لم يتوج باللقب، لكن أهدافه كانت حاسمة في نسختي 1984 و1990 من خلال الأهداف التي سجلها وقادت «العنابي» للحصول على الوصافة في هاتين النسختين، كما فرض مفتاح نفسه ضمن أفضل هدافي بطولات كأس الخليج على مدار تاريخها، حيث هز الشباك 13 مرة.
في الوقت الذي حصل محمد إبراهيم على لقب هداف كأس الخليج العاشرة عام 1990، بعدما سجل 5 أهداف منها هدف في مرمى المنتخب القطري.

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