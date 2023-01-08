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الرياضي

2200 صقر تحلق بمهرجان الظفرة

2200 صقر تحلق بمهرجان الظفرة
8 يناير 2023 15:30

مصطفى الديب (أبوظبي)

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تنطلق غداً منافسات مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين على هامش فعاليات مهرجان الظفرة التراثي.
وتنطلق المسابقة بميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، على أن تستمر حتى الخميس المقبل.
وتتضمن المسابقة ستة أشواط تلواح للعامة، 4 منها لفئة الفرخ و2 للجرناس.
ويشارك في المنافسات 2200 صقر، فيما تم تسجيل 510 صقارين من مختلف أنحاء الدولة وكذلك منطقة الخليج.
وخصص النادي جوائز مالية قيمة للفائزين، حيث يبلغ مجموع الجوائز 810 آلاف درهم، حيث سيحصل بطل كل شوط من الأشواط الستة على 80 ألف درهم، فيما يحصل الوصيف على 25 ألف درهم، والثالث على 15 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 10 آلاف درهم والخامس على خمسة آلاف درهم.
وتنطلق منافسات غداً بإقامة شوطي الجير شاهين - فرخ والجير تبع - فرخ، فيما يقام في اليوم الثاني شوطا الجير- فرخ والجير قرموشة - فرخ، وفي اليوم الثالث تقام منافسات الجير شاهين والجير تبع - جرناس، وتختتم المنافسات بإقامة شوط الجير والجير قرموشة - جرناس.
وتأتي المسابقة بعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، التي شهدت مشاركة واسعة، وحققت نجاحات كبيرة سواء على الصعيد الفني أو التنظيمي.
من جانبه أبدى سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة في المسابقة، مؤكداً أنه كان على ثقة تامة في إقبال الصقارين على المشاركة في مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، مشيراً إلى أن المسابقة اعتادت سنوياً على أن تشهد إقبالاً كبيراً، وهو ما يعكس الثقة في الحدث، لاسيما وأنها تأتي بعد مسابقة مهرجان الشيخ زايد، التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى المشاركة والمستوى الفني.
وقال: المسابقة تأتي قبل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الحدث الأهم والأكبر لصقاري الإمارات، والذي ينطلق بعد أيام، الأمر الذي يعني أن الجميع يراهن على هذه المسابقة من أجل الاستعداد بشكل قوي، وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل التراثي الكبير، مشيراً إلى أن النادي دوماً ما يسعد بالتواجد الكبير من جانب الصقارة من مختلف أنحاء الدولة وكذلك من خارج الحدود.

نادي أبوظبي للصقارين
الصيد بالصقور
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