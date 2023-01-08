إنذار سابالينكا!

أديليد (أ ف ب)

توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة لدورة أديليد الأسترالية في كرة المضرب، بفوزها على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و7-6 (7/4) في المباراة النهائية الأحد.

وأنهت سابالينكا سلسلة من ثلاث هزائم توالياً في المباريات النهائية، لتخرج متوجة بلقبها الحادي عشر في مسيرتها في ساعة و43 دقيقة، وسط حرارة مرتفعة بلغت 36 درجة مئوية. وكان آخر لقب أحرزته سابالينكا في دورة مدريد في مايو عام 2021.

وحققت البيلاروسية العلامة الكاملة في هذه الدورة كونها لم تخسر أي مجموعة، لتوجه رسالة إلى جميع منافساتها قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في الجراند السلام في 16 الحالي.

في المقابل، وبعمر 18 عاماً باتت نوسكوفا أصغر لاعبة تخوض مباراة نهائية لدورة (500 نقطة) منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي في نيو هايفن الأميركية عام 2007.

وكانت نوسكوفا حققت المفاجأة في نصف النهائي بفوزها على التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالمياً، وستدخل نادي اللاعبات الخمسين الأوليات في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين، بعد أن دخلت الدورة في المركز 102.

وقالت سابالينكا بعد تتويجها: «أريد توجيه التهنئة أولاً إلى هذه الشابة (نوسكوفا) بعد الأسبوع الرائع الذي أمضته هنا. أعتقد أنك تملكين مستقبلاً مبهرًا. أنا متأكدة تماماً بأننا سنخوض مباريات نهائيات أخرى وجهاً لوجه».

وتابعت «أنا أيضاً عشت أسبوعاً رائعاً واستمتعت بكل لحظة فيه».

يذكر أن سابالينكا بلغت الدور نصف النهائي مرتين في ويمبلدون وفلاشينج ميدوز، لكنها فشلت في تخطي ثمن النهائي في البطولة الأسترالية عامي 2021 و2022.