الإثنين 9 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إنذار سابالينكا!

إنذار سابالينكا!
8 يناير 2023 14:15

أديليد (أ ف ب)
توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة لدورة أديليد الأسترالية في كرة المضرب، بفوزها على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و7-6 (7/4) في المباراة النهائية الأحد.
وأنهت سابالينكا سلسلة من ثلاث هزائم توالياً في المباريات النهائية، لتخرج متوجة بلقبها الحادي عشر في مسيرتها في ساعة و43 دقيقة، وسط حرارة مرتفعة بلغت 36 درجة مئوية. وكان آخر لقب أحرزته سابالينكا في دورة مدريد في مايو عام 2021.
وحققت البيلاروسية العلامة الكاملة في هذه الدورة كونها لم تخسر أي مجموعة، لتوجه رسالة إلى جميع منافساتها قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في الجراند السلام في 16 الحالي.
في المقابل، وبعمر 18 عاماً باتت نوسكوفا أصغر لاعبة تخوض مباراة نهائية لدورة (500 نقطة) منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي في نيو هايفن الأميركية عام 2007.
وكانت نوسكوفا حققت المفاجأة في نصف النهائي بفوزها على التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالمياً، وستدخل نادي اللاعبات الخمسين الأوليات في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين، بعد أن دخلت الدورة في المركز 102.
وقالت سابالينكا بعد تتويجها: «أريد توجيه التهنئة أولاً إلى هذه الشابة (نوسكوفا) بعد الأسبوع الرائع الذي أمضته هنا. أعتقد أنك تملكين مستقبلاً مبهرًا. أنا متأكدة تماماً بأننا سنخوض مباريات نهائيات أخرى وجهاً لوجه».
وتابعت «أنا أيضاً عشت أسبوعاً رائعاً واستمتعت بكل لحظة فيه».
يذكر أن سابالينكا بلغت الدور نصف النهائي مرتين في ويمبلدون وفلاشينج ميدوز، لكنها فشلت في تخطي ثمن النهائي في البطولة الأسترالية عامي 2021 و2022.

 

أخبار ذات صلة
ألكاراز وشفيونتيك في الصدارة قبل أستراليا المفتوحة
ألكاراز وفينوس يغيبان عن «أستراليا المفتوحة»
أرينا سابالينكا
بطولة أستراليا المفتوحة
أنس جابر
ويمبلدون
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
من البرازيل
عربي ودولي
الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على قصر الرئاسة
اليوم 16:50
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
الرياضي
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
اليوم 16:45
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
اليوم 16:36
مخاوف بشأن الطلب تهبط بأسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط مع تعافي الطلب
اليوم 16:18
أسعار الذهب تعاود الصعود مع تراجع الدولار
الاقتصادي
الذهب يواصل المكاسب إلى ذروة ثمانية أشهر
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©