صلاح يعبر سابع أساطير ليفربول

علي معالي(دبي)

يواصل المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع فريقه الإنجليزي ليفربول، بتدوين اسمه في سجلات الريدز التاريخية، وذلك بعد أن وصل رصيده إلى 173 هدفاً عبر مساهمته بهدفه الأخير أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 2-2، في الدور الثالث من البطولة، ليتأجل حسم المتأهل بين الفريقين للدور الرابع لمباراة الإعادة.

وبعد هدف صلاح، والذي جاء في الدقيقة 52 من عمر المواجهة، وصل النجم المصري لهدفه رقم 173 مع ليفربول في مختلف المسابقات، منذ انتقاله للفريق في صيف عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

تقدم محمد صلاح على أسطورة الريدز ومدرب النادي الأسبق كيني دالجليش، والذي سجل 172 هدفاً بقميص ليفربول، ليُصبح صلاح سابع هدافي النادي «منفرداً»، وذلك في القائمة التي يتصدرها أسطورة الريدز إيان راش بـ 346 هدفًا.

وتضم قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول كل من: إيان راش (346 هدفاً)، روجر هانت (285 هدفاً)، جوردون هودجسون (241 هدفاً)، بيلي ليدل (228 هدفاً)، ستيفن جيرارد (186 هدفاً)، روبي فاولر (183 هدفاً)، محمد صلاح (173 هدفاً)، وكيني دالجليش (172 هدفاً).