الإثنين 9 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

صلاح يعبر سابع أساطير ليفربول

صلاح يعبر سابع أساطير ليفربول
8 يناير 2023 13:36

علي معالي(دبي)
يواصل المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع فريقه الإنجليزي ليفربول، بتدوين اسمه في سجلات الريدز التاريخية، وذلك بعد أن وصل رصيده إلى 173 هدفاً عبر مساهمته بهدفه الأخير أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 2-2، في الدور الثالث من البطولة، ليتأجل حسم المتأهل بين الفريقين للدور الرابع لمباراة الإعادة.
وبعد هدف صلاح، والذي جاء في الدقيقة 52 من عمر المواجهة، وصل النجم المصري لهدفه رقم 173 مع ليفربول في مختلف المسابقات، منذ انتقاله للفريق في صيف عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.
تقدم محمد صلاح على أسطورة الريدز ومدرب النادي الأسبق كيني دالجليش، والذي سجل 172 هدفاً بقميص ليفربول، ليُصبح صلاح سابع هدافي النادي «منفرداً»، وذلك في القائمة التي يتصدرها أسطورة الريدز إيان راش بـ 346 هدفًا.
وتضم قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول كل من: إيان راش (346 هدفاً)، روجر هانت (285 هدفاً)، جوردون هودجسون (241 هدفاً)، بيلي ليدل (228 هدفاً)، ستيفن جيرارد (186 هدفاً)، روبي فاولر (183 هدفاً)، محمد صلاح (173 هدفاً)، وكيني دالجليش (172 هدفاً).

أخبار ذات صلة
«الفار» سر إحباط لوبتيجي
نجم ليفربول على «رادار» برشلونة
محمد صلاح
ليفربول
ستيفن جيرارد
كيني دالجليش
آخر الأخبار
من البرازيل
عربي ودولي
الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على قصر الرئاسة
اليوم 16:50
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
الرياضي
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
اليوم 16:45
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
اليوم 16:36
مخاوف بشأن الطلب تهبط بأسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط مع تعافي الطلب
اليوم 16:18
أسعار الذهب تعاود الصعود مع تراجع الدولار
الاقتصادي
الذهب يواصل المكاسب إلى ذروة ثمانية أشهر
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©