الاستعراض يرسم آخر المشاهد في «ليوا الدولي»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

سجل السباق الثاني من الاستعراض الحر للسيارات، والذي أقيم ضمن مهرجان ليوا الدولي 2023، مستويات عالية من النجاح والتميز في ظل الإقبال الكبير على مدار يومين بمشاركة واسعة وصلت إلى 133 سيارة ضمن فئات البطولة الثلاث.

وكان المهرجان الذي أسدل الستار على فعالياته أمس، قد حقق أرقاماً قياسية هذا الموسم منذ انطلاقه في 16 ديسمبر الماضي بتنظيم نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فيما اختتمت فعاليات الاستعراض الحر مساء يوم السبت بتكريم الفائزين والأوائل.

وتمكن في فئة الـ«إن نيسان» مروان سيف الهاملي من تسجيل أفضل استعراض، وحل ثانياً أحمد الشامسي وثالثاً حمد بن موسى البلوشي وجاء في المركز الرابع عمر عيسى الشاعر وخامساً حمد بن عابد الكعبي وجميعهم من الإمارات، وفي فئة الـ«إس صالون» حل في المركز الأول محمد جمعة الذيب من الإمارات، وجاء ثانياً العماني أحمد الكلباني وحل ثالثاً عبد الله سيف النقبي من الإمارات فيما حل رابعاً عمار سليم الناصر وخامساً العماني عبد الله بن علي المعمري، وفي فئة الـ«تي تويوتا» جاء في المركز الأول فارس محمد الدرمكي وحل ثانياً محمد سالم الجنيبي وثالثاً سلطان يوسف الحمادي وحل رابعاً خالد حسن الحوسني وخامساً محمد جمعة الذيب وجميعهم من الإمارات.

وانطلقت فعاليات الاستعراض الحر على حلبة الاستعراض في مرعب يوم الجمعة مع فئتي الـ«إن والإس»، ثم استكملت مع فئة الـ«تي» يوم السبت، حيث كانت المشاركة ضخمة بوصول عدد المشاركين إلى 133 سيارة ضمن الفئات المتنوعة للبطولة والجولة الثانية أيضاً للاستعراض الحر.

الجدير بالذكر أن فعاليات الاستعراض الحر أقيمت مع بداية المهرجان واختتمت أيضاً بجولته الثانية فعاليات المهرجان، بعد أن تم تمديدها لأسبوع كامل حتى الثامن من يناير وللمرة الأولى منذ الانطلاقة قبل مواسم عديدة.

من ناحيته وجه عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، الشكر لكل الشركاء في النجاح والتنظيم لمهرجان ليوا الدولي 2023، الذي جاء استثنائياً بحكم ما شهده من فعاليات وبطولات مختلفة ومتنوعة، وأكد القبيسي أن مهرجان ليوا الدولي 2023 حظي بانتشار واسع وإقبال كبير من ناحية المشاركة والحضور والبطولات والفعاليات الرياضية والترفيهية المختلفة، ولقي تفاعلاً ضخماً من الجمهور والقادمين والزوار من كل الإمارات وخارج الإمارات أيضاً.

وشدد عبدالله بطي على أن المهرجان قد جعل من منطقة الظفرة ومن بر مرعب بالتحديد، وجهة مهمة للسياحة خلال فترة المهرجان، وأصبح معلماً سياحياً جذاباً للمنطقة في فترة نهاية العام، وقال: تجاوزنا منذ زمن مسألة أن مهرجان ليوا الدولي قد أصبح قبلة للسياحة والسُّيّاح. ووصلنا الآن إلى مشاركة قوافل من أوروبا في فعاليات البر والتخييم. ليكون بر مرعب وجهة ومقصداً للباحثين عن الاستمتاع بالفعاليات المتنوعة والمختلفة طوال فترة إقامته، هنا الفعاليات الرياضية المختلفة والترفيهية والتراثية أيضا.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، إلى أن النجاح الكبير الذي رافق المهرجان يضع المسؤولين عنه أمام تحد كبير في الموسم المقبل، من أجل الوصول لدرجات أعلى وأقوى من النجاح، وقال: من الآن تعمل فرق العمل المختلفة واللجان على النسخة المقبلة من المهرجان، كي يكون في صورة أكثر مثالية تعكس القدرات الكبيرة لنادي ليوا الرياضي وشركائه في النجاح من مختلف الجهات.