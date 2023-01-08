«الهلال الأحمر» بطل مهرجان غنتوت الخيري للبولو

غنتوت (الاتحاد)

توج فريق «الهلال الأحمر الإماراتي» للبولو بكأس المباراة الخيرية الاستعراضية، التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملعب سلطان بن زايد برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والتي خصص ريعها الخيري لصالح هيئة الهلال الأحمر الإماراتي «قسم الأيتام»، والتي مثلت واحدة من المباريات التحضيرية لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، التي تنطلق يوم 23 يناير الحالي وتستمر حتى 4 فبراير المقبل.

وجاء تتويج فريق الهلال الأحمر بفوزه على فريق غنتوت لتجهيزات الفروسية بنتيجة 5-4 بعد لقاء مثير اتسم بالندية والحماس ليستمتع الحضور بمباراة استعراضية جميلة، وفي أجواء خريفية ممتعة، والتي جمعت العديد من لاعبي البولو الإماراتي وعدداً من اللاعبين المقيمين مساهمة في المهرجان الخيري.

ومثل فريق الهلال الأحمر فهد القبيسي وهداف الفريق ريان العجاجي ويوسف بن دسمال وبابلو، فيما مثل فريق غنتوت لتجهيزات الفروسية مريم الحساني وعلي المري وناصر الشامسي وسيجوندو، وأدار المباراة الحكم ميجيل ديليا.

وفي ختام المهرجان الرياضي المجتمعي، الذي اشتمل على العديد من الفقرات المجتمعية للعائلات والترفيهية للأطفال الأيتام، قام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي بتتويج الفريقين والحكام، وتسليم قيمة التبرع المقدم من نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو إلى ناصر صبري ممثل الهلال الأحمر والوفد المرافق له وسط عاصفة من التصفيق والإشادة، كما تم السحب على الجوائز التي رصدت للحضور مسكاً للاحتفال.