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ثنائية ليبرون وستبروك تمنح ليكرز الفوز المثير

ثنائية ليبرون وستبروك تمنح ليكرز الفوز المثير
8 يناير 2023 12:15

لوس أنجلوس (د ب أ-ستاتس بيرفورم)
سجل ليبرون جيمس 37 نقطة وأضاف راسيل وستبروك 23 نقطة و15 تمريرة حاسمة، بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء، ليقودا لوس أنجلوس ليكرز لفوز مثير على ساكرامينتو كينجز 136/ 134 فجر الأحد بالدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.
وسجل ليكرز فوزه الخامس على التوالي والـ19 له هذا الموسم مقابل 21 هزيمة، رغم غياب أنتوني ديفيز بسبب الإصابة في القدم. وأحرز دينيس شرودر 27 نقطة من بينها أربع رميات ثلاثية، وأضاف توماس براينت 29 نقطة و14 متابعة لفريق ليكرز.
وشارك وستبروك في 34 دقيقة وأصبح ثاني لاعب يسجل 20 نقطة وخمس متابعات و15 تمريرة حاسمة بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء منذ موسم 1970 /1971. وسجل دي أرون فوكس 34 نقطة لكينجز وأضاف دومانتاس سابونيس 25 نقطة و12 متابعة وسبع تمريرات حاسمة.
وفي مباريات أخرى فاز دالاس مافريكس على نيو أورليانز 127/ 117 وبوسطن سيلتكس على سان أنطونيو سبيرز 127/ 116 وشيكاغو بولز على يوتا جاز 126/ 118 وأورلاندو ماجيك على جولدن ستيت واريورز 115 / 101.

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