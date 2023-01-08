أستراليا المفتوحة للتنس.. الانسحابات تتوالى

لندن(رويترز)

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تنطلق في 16 يناير الحالي، اليوم الأحد انسحاب نعومي أوساكا البطلة مرتين دون الخوض في تفاصيل.

وكان اسم اللاعبة اليابانية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً ضمن قائمة المشاركات في بطولة أستراليا المفتوحة، لكن لم يكن من المقرر أن تلعب أوساكا في البطولات الودية في أديليد وهوبارت، مما أثار الشكوك بشأن مشاركتها في البطولة الكبرى على الملاعب الصلبة.

وقالت بطولة أستراليا المفتوحة عبر تويتر "انسحبت نعومي أوساكا من بطولة أستراليا المفتوحة. سنفتقدها في البطولة. ديانا ياستريمسكا ستنتقل إلى القرعة الرئيسية".

ولم تشارك أوساكا، بطلة ملبورن بارك عامي 2019 و2021، في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ انسحابها أمام البرازيلية بياتريس حداد مايا في الدور الثاني من بطولة بان باسيفيك المفتوحة بطوكيو في سبتمبر الماضي بسبب المرض.

ويأتي انسحابها بعد يوم واحد فقط من انسحاب الأميركية فينوس وليامز الحائزة على سبع بطولات كبرى بسبب الإصابة في ضربة مزدوجة للمنظمين.

وحصلت أوساكا، التي تراجعت في التصنيف العالمي إلى 42، على استراحة لإعطاء الأولوية لصحتها الذهنية عقب غيابها عن بطولة فرنسا المفتوحة 2021، وقالت بعدها لاحقاً إنها كانت تكافح الاكتئاب.