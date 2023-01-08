فيليبس يستوعب الدرس

لندن (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن لاعب الوسط كالفن فيليبس "تحسن مستواه"، لكن يجب أن يكون في حالة مثالية طوال العام، بعد أن تعلم درساً ثميناً إثر استبعاده عقب عودته للفريق بوزن زائد بعد مشاركته في كأس العالم لكرة القدم.

وخاض فيليبس 40 دقيقة فقط مع إنجلترا كبديل في نهائيات قطر 2022، ولم يبدأ بعد أي مباراة مع سيتي منذ انتقاله من ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب إصابة في الكتف.

وانتقده جوارديولا علانية بسبب زيادة وزنه، بعد استبعده من تشكيلة سيتي في الفوز على ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 22 ديسمبر الماضي.

وقال جوارديولا "قد يكون هذا درساً جيداً له في المستقبل. لدي شعور بأن لاعب كرة القدم يجب أن يكون مثالياً على مدار 12 شهراً. حتى في أيام العطلات عليك أن تكون مثاليا.

"يمكنك الاستمتاع والقيام بكل ما تريد، ولكن عليك أن تكون مستعداً لأن هذا المستوى يتطلب الكثير. لكي تلعب كل ثلاثة أيام، يجب أن تكون جاهزاً وإذا لم تكن لائقاً فلا شيء. تحسن مستواه الأسبوع الماضي".

وقال جوارديولا إن فيليبس، الذي خاض خمس مباريات كبديل في جميع المسابقات حتى الآن، قد يبدأ أول مباراة له أمام ساوثهامبتون في دور الثمانية لكأس الرابطة يوم الخميس المقبل.

ويستضيف سيتي فريق تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد، بعد أن تغلب عليه 1-صفر في ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الماضي.

وقال جوارديولا "بالتأكيد سيلعب في كأس الرابطة. أما بشأن مباراة اليوم سنرى. كان لدي شعور بأنه عاد الأسبوع الماضي. شعور جيد. لقد عمل على تغيير رأيي لذلك يمكنه أن يلعب".