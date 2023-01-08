تن هاج يعوض رونالدو بـ «ابن بلده»!

أنورإبراهيم (القاهرة)

منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فسخ عقده مع النادي بالتراضي، يبحث مانشستر يونايتد عن بديل له في خط هجوم «الشياطين الحمر»، نظراً لحاجة الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني إلى مهاجم يجيد اللعب بالرأس داخل منطقة الجزاء حتى يمكن الاستفادة منه في الكرات العرضية الملعوبة داخل المنطقة، والتي كان رونالدو يجيد استخدامها.

وذكرموقع «فوت ميركاتو» إن تن هاج وجد «ضالته المنشودة» في مواطنه المهاجم الدولي فوتر فيجورست «20 عاماً»، الذي تألق مع «البرتقالي» في مونديال قطر الأخير.

ويلعب فيجورست لنادي بيرنلي الإنجليزي الذي أعاره إلى بيسكيتاش التركي، ويسعى حالياً لإنهاء الإعارة وإعارته من جديد إلى مانشستر يونايتد.

ولعب فيجورست 21 مباراة في الدوري التركي وسجل 10 أهداف، ويتميز بطوله الفارع «1.98 متر»، ما جعله يجيد ضربات الرأس ويشكل خطورة كبيرة داخل منطقة جزاء المنافس.

وأضاف الموقع أن تن هاج طلب من إدارة النادي سرعة إتمام هذه الصفقة «المحدودة» خلال «الميركاتو» الشتوي الحالي، قبل التجديد الشامل الذي ينوي القيام به بمختلف خطوط الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت مصادرصحفية وثيقة الصلة باليونايتد إن هذه الصفقة التي ستكون «إعارة محدودة المدة» حتى نهاية الموسم مع خيار تمديدها أو تحويلها إلى بيع نهائي في حالة التأكد من جدواها، وأنها لا تؤثر على المفاوضات المتقدمة التي يجريها اليونايتد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر «20عاماً»، الذي استغنى عنه نادي النصر السعودي، حتى يمكنه قيد النجم البرتغالي رونالدو، وأصبح أبو بكر قريباً جداً من الانتقال إلى «الشياطين الحمر».

وقالت المصادرنفسها إنه رغم أن كل من فيجورست وأبوبكر يلعبان كرأس حربة، إلا إن أسلوب لعب كل منهما يختلف تماماًعن الآخر.