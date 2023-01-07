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محمد بن راشد يشهد سباق «ولي عهد دبي للقدرة»

محمد بن راشد خلال حضوره سباق مهرجان ولي عهد دبي للقدرة (الاتحاد)
8 يناير 2023 01:03

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح أمس السبت، السباق الرئيس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي أُقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة نحو 167 فارساً وفارسة. وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانباً من المراحل الأربع للسباق الذي يعتبر أحد أهم البطولات، ويترقبه أفضل الفرسان من داخل الدولة وخارجها. وتوج الفارس منصور خميس الشدي بلقب السباق، بعد أن قاد ثلاثية رائعة لإسطبلات «أف 3» على صهوة الفرس «شيلا»، قاطعاً المسافة بزمن قدره 3:59:53 ساعة، وبمعدل سرعة قياسي بلغ 29.76 كلم/‏‏ ساعة، حيث كان يحمل الزمن القياسي السابق الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، عندما توج بلقب تحدي إعمار للقدرة في عام 2012 بمعدل سرعة بلغ 29.74 كلم/ ساعة. وجاء في المركز الثاني رفيقه في الإسطبل راشد محمد المهيري على صهوة «أمهان دي لوريكو»، بزمن قدره 4:03:18 ساعة، فيما حل في المركز الثالث ماجد جمال المهيري على صهوة «شامان دي لا فولي»، وسجل 4:18:00 ساعة. عقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وعادل الغيث، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية.

وتميز السباق بالقوة والإثارة منذ الانطلاقة، حيث بدا واضحاً حرص الجميع على المنافسة بقوة من أجل الفوز باللقب، وكانت كل المؤشرات تشير لتحقيق فرسان إسطبلات «أم 7» لنتيجة كبيرة عبر صدارتهم للمراحل الأولى، لكن فرسان «أف 3» كانوا بالمرصاد عبر أسلوبهم الذي يعتمد على مراقبة خيول الصدارة وعدم الاستعجال، ليقفز الفارس الموهوب منصور خميس الشدي إلى الصدارة في المرحلة الأخيرة ويحقق اللقب بعد أن قام بتخطي الجميع والتقدم بفارق كبير، مسجلاً واحداً من أروع سباقاته.
واشتمل المهرجان على أربعة سباقات، وهي السباق المخصص للسيدات لمسافة 101 كلم وسباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، ثم سباق كأس «اليمامة» المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم، والسباق الرئيس لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم.

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الريسي: حمدان بن محمد قدوة للشباب
أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن سباق كأس سمو ولي عهد دبي يعتبر علامة فارقة في سباقات الإمارات والسباقات العالمية، مضيفاً أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يعتبر قدوة وملهماً للشباب بحبه للرياضة. وقال: «نحن في الإمارات محظوظون لوجود قيادة محبة للرياضة، مثل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وفخورون بتنظيم مثل هذه السباقات التي لم تأتِ من فراغ، بل من خلال الدعم الكبير الذي ظل يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

ومن جانبه، أعرب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عن سعادته بخروج السباق الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي بصورة جميلة ورائعة، وكان بمثابة احتفالية للفرسان والمدربين مع أمطار الرحمة التي هطلت في المراحل الختامية.
وقال إن السباق الختامي كان قوياً وسريعاً، وشهد تألق إسطبلات «إف 3»، التي نجحت في إحراز المراكز الثلاثة الأولى. وقال العظب، إن فرسان الإمارات مقبلون على استحقاق دولي كبير عبر بطولة العالم التي ستستضيفها قرية بوذيب العالمية للقدرة في الخامس والعشرين من فبراير المقبل، معرباً عن أمنياته بالتوفيق للإمارات.

5 توب
الأول: منصور خميس الشدي «إف 3»
الثاني: سعيد محمد المهيري «إف 3»
الثالث: ماجد جمال المهيري «إف 3»
الرابع: عبدالله محمد حسن «الريف/ العجبان»
الخامس: برونا أوماتيل «إم 7»

 

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