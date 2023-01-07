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رودولفو: أتحمل مسؤولية الخسارة.. وأمل التأهل قائم

رودولفو: أتحمل مسؤولية الخسارة.. وأمل التأهل قائم
8 يناير 2023 01:03

معتز الشامي (البصرة)

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أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، تحمله بمفرده نتيجة الخسارة بهدفين لهدف، أمام البحرين في أولى مباريات «الأبيض» في «خليجي 25».
وقال رودولفو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «لم نتوقع الخسارة، وكنا الأفضل طوال 25 دقيقة، لكن لم نستغل الفرص، بدأت بتشكيلة هي الأنسب، تأخير تيجالي كانت له أسباب فنية».
وأضاف: «بدأنا المباراة بشكل جيد في الدقائق الأولى، خاصة في النصف الأول للشوط، وتغير الأمر في نهاية الشوط، عندما فقدنا السيطرة وتراجعنا للدفاع وتركنا مساحات لمنتخب البحرين قام باستغلالها».
وقال مدرب المنتخب: «بدأنا بطريقة 4-3-3، ثم تحولنا لطريقة 4-4-2، واعتمدنا على 3 لاعبين محاور ارتكاز وصناعة اللعب، وننفذ طريقة لعب تناسب كل مباراة، ولا توجد نية لاستدعاء لاعبين أو تغيير آخرين».
وأضاف: «في الشوط الثاني، تراجع مستوانا، وكلفنا الأمر استقبال الهدف الأول ثم الثاني والخسارة بعد ذلك بعدما افتقدنا الثقة».
وقال: «حاولنا الضغط من جديد بعد استقبال الهدفين، وسجلنا الهدف الأول، لكن لم يسعفنا الوقت في تسجيل التعادل والعودة من جديد».
وحول تصريحاته بأن هدفه المنافسة على اللقب في بداية البطولة، قال: «نعم، ما زلت متمسكاً بتصريحاتي السابقة، جئنا للمنافسة والعودة إلى الإمارات بلقب كأس الخليج، ولدينا فرصتان لتحقيق هدف التأهل، ويجب إلا نستسلم بعد أول هزيمة».
وأضاف: «حزين بسبب الخسارة، فقد تعاملنا مع المباراة في بعض الأوقات بطريقة خاطئة، وسنحاول تعديل الأخطاء خلال الفترة المقبلة».
واختتم: «سنلعب للفوز بالمباراة المقبلة لإحياء فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي».

رودولفو أروابارينا
خليجي 25
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البحرين
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