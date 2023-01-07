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يوفنتوس يعبر أودينيزي نحو الوصافة الإيطالية

يوفنتوس يعبر أودينيزي نحو الوصافة الإيطالية
7 يناير 2023 23:23

روما (د ب أ)
انتزع فريق يوفنتوس فوزاً صعباً على ضيفه أودينيزي 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز فيورنتينا على ساسولو 2 / 1.
ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه دانيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الثامن. 

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وفي المباراة الثانية، فاز فريق فيورنتينا على ضيفه ساسولو 2 / 1 . وسجل هدفي فيورنتينا ريكاردو سابونارا في الدقيقة 48 ونيكولاس جونزاليس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة جزاء. فيما سجل هدف ساسولو دومينيكو بيراردي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز السادس عشر. 

 

يوفنتوس
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
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