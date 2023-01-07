قطر يكسب الكويت ويتصدر المجموعة الثانية



رضا سليم (دبي)



حقق منتخب قطر الفوز الأول له في «خليجي 25»، بعدما تغلب على نظيره الكويتي 2-0، في المباراة التي جرت باستاد الميناء الأولمبي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وأحرز الهدفين عمرو سراج وأحمد علاء.

ويحتل قطر قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البحرين، فيما يأتي منتخبنا الوطني والكويت في المركزين الثالث والرابع من دون رصيد، ويلتقي «الأبيض» مع «الأزرق» الكويتي في الجولة الثانية، وقطر مع البحرين يوم الثلاثاء المقبل بالملعب نفسه.

جاءت المواجهة متكافئة من المنتخبين، وظهرت العشوائية في اللعب، إلا أن قطر بدأ في السيطرة على مجريات اللعب، وشن هجمات على مرمى «الأزرق»، ووقف سليمان عبدالغفور حارس الكويت أمام العديد من الكرات.

ونجح عمرو سراج في تسجيل الهدف الأول لقطر في الدقيقة الـ 23، وأسفرت السيطرة عن الهدف الثاني عن طريق أحمد علاء من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 38، وجاءت المحاولات الكويتية على استحياء، ولم تصل إلى الخطورة للتعويض، خاصة في ظل غياب الربط بين الوسط والهجوم، بالإضافة إلى تعطل الجبهتين، بجانب الفشل في الدخول إلى منطقة جزاء المنافس، لينتهي الشوط الأول بتقدم «العنابي» بهدفين.

حاول لاعبو الكويت العودة إلى المباراة، وتسابق الخط الأمامي في إهدار الفرص السهلة، خاصة فيصل زايد، وعيد الرشيدي الذي تسببت تسديداته في خطورة على مرمى الحارس مشعل برشم، ولم تنجح السيطرة في ترجمة الفرص إلى أهداف، ويستحق «الأزرق» لقب بطل الفرص الضائعة، لتنتهي المواجهة بفوز قطر بهدفين.