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كميل الأسود: تفوقنا على منتخب قوي

كميل الأسود: تفوقنا على منتخب قوي
7 يناير 2023 21:38

 
البصرة (الاتحاد)

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خليجي 25
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عبر كميل الأسود لاعب منتخب البحرين، عن سعادته بالفوز على منتخبنا الوطني 2-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الميناء الأولمبي، في أولى مباريات المجموعة الثانية ببطولة «خليجي 25».
وأضاف صاحب الهدف الأول في المباراة: بالتأكيد الفوز مستحق، وقدمنا أداءً جيداً، وسجلنا هدفين، وحصدنا النقاط الثلاث في بداية المشوار، مشيراً إلى أن المباراة لم تكن سهلة؛ ومنتحب الإمارات قوي، ولكننا وفقنا في تحقيق انتصار مهم سيكون له تأثير على مسيرتنا.
وقال كميل الأسود: الفريق سيكون في وضع معنوي جيد بالطبع، فيما اعتبر أن الحديث عن المنافسة على اللقب في غير أوانه، مشدداً على أن منتخب البحرين يتعامل مع البطولة خطوة خطوة، وحالياً لا يفكر إلا في المباراة المقبلة في المجموعة.
وعن الهدف الذي أحرزه، قال كميل الأسود، إنه سعيد بالطبع بالتسجيل وبالانتصار في نهاية المطاف، ويأمل استمرار الانتصارات.
وبشأن جائزة رجل المباراة، قال إن كل لاعبي البحرين كانوا نجوماً يستحقون جائزة رجل المباراة.

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