جاسم الشيخ: فوز مهم وبداية جيدة



البصرة (الاتحاد)



قال جاسم الشيخ، لاعب منتخب البحرين، إن الفوز على الإمارات مهم، وضربة بداية جيدة لنا بصفة «الأحمر» حامل اللقب.

وأضاف: «كانت مباراة مهمة أمام منافس جيد، والفريق تحضر جيداً لمباراة كبيرة وصعبة، وكنا الأكثر تصميماً على الفوز، واستحققنا الانتصار في النهاية».

وقال جاسم الشيخ: «الفوز له أهمية وقيمة لأنه جاء في بداية رحلة الدفاع عن اللقب، ولكنه يبقى فوزاً منحنا ثلاث نقاط، وهناك مباريات أخرى لا بد أن نفوز فيها أيضاً، ومنتخب البحرين له استراتيجية وطريقة واضحة في البطولة، وهو يتعامل معها بـ (القطعة)، وعازمون على متابعة العمل والجهد، من أجل إسعاد الجماهير البحرينية».