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فياريال يهدي برشلونة صدارة «الليجا»

فياريال يهدي برشلونة صدارة «الليجا»
7 يناير 2023 21:18

مدريد (د ب أ)

أهدر ريال مدريد فرصة استعادة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بخسارته على ملعب مضيفه فياريال 1 2/ اليوم السبت بالمرحلة السادسة عشرة. 

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وتلقى النادي الملكي الهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل 12 انتصاراً وتعادلين. ويحتل الريال المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر والذي يواجه مضيفه أتلتيكو مدريد غداً الأحد، فيما رفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة ليقتسم المركز الرابع مع أتلتيكو. 

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن تتغير الأمور تماماً في الشوط الثاني. وبعد مضي دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني تقدم ييريمي بينو بهدف لفياريال، ثم أدرك المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة التعادل للنادي الملكي من ضربة جزاء في الدقيقة 59، لكن فياريال حصل على ضربة جزاء هو الأخر ليحرز منها جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
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