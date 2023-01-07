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الرياضي

مانشيني يتألم لفقدان «الشقيق»

مانشيني يتألم لفقدان «الشقيق»
7 يناير 2023 20:15

روما (أ ف ب)

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أكد المهاجم الدولي السابق ومدرب إيطاليا الحالي روبرتو مانشيني، أنه فقد «شقيقاً» بوفاة زميله السابق وصديقه جانلوكا فيالي الجمعة عن 58 عاماً بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس، في تصريحات نشرتها «كورييري ديلو سبورت» السبت.
قال مانشيني للصحيفة الرياضية «بعد أيام قليلة من وداع الصربي سينيشا ميهايلوفيتش في 16 ديسمبر، فقدت شقيقاً آخر. وحتى شقيقاً صغيراً، كما كنت أحب أن أناديه، لأننا التقينا في سن 16 عاماً ولم نفترق مجدداً». وأضاف مشيراً إلى مسيرتيهما معاً «كل هذا معاً: فرق الشباب لإيطاليا، المنتخب الوطني، سامبدوريا، الأفراح، الأحزان، الانتصارات والهزائم. ثم أمسيتي ويمبلي»، حين خسرا كلاعبين مع سامبدوريا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1992، ثم فازا في نهائي أمم أوروبا عام 2021 على رأس المنتخب الإيطالي.
وانضم فيالي إلى طاقم المنتخب كرئيس للوفد الإيطالي في عام 2019، عندما كان يصارع سرطان البنكرياس.
وخلال 8 أعوام تشاركا خلالها قميص سامبدوريا، فاز الثنائي بلقب ال «سيري أ» عام 1991، وكأس الكؤوس الأوروبية (1989 - 1990) وكأس إيطاليا 3 مرات.
وأردف مانشيني «لعب دوراً حاسماً في الفوز باللقب القاري. أحبوه اللاعبون. جلب لنا جانلوكا الشجاعة التي لم نكن نعرفها والتي استخدمها من أجل محاربة المرض»، مؤكداً «جانلوكا كان الأفضل بيننا. مهاجم متكامل ورجل مثالي وشجاع».
وسيتم الوقوف دقيقة صمت تكريماً لفيالي قبل جميع مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي في نهاية هذا الأسبوع.
وحسب وسائل إعلام إيطالية، ستقام جنازة فيالي في بداية الأسبوع في العاصمة لندن، حيث يعيش المهاجم السابق منذ نهاية مسيرته الكروية.

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