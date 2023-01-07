«الأبيض» يخسر «ضربة البداية» في «خليجي 25»



علي معالي (دبي)



خسر منتخبنا الوطني «ضربة البداية» أمام البحرين 1-2، في «الجولة الأولى» من منافسات المجموعة الثانية من «خليجي 25» لكرة القدم المقامة بمدينة البصرة العراقية، وأصبح المنتخبان متساويان في عدد مرات الفوز، خلال «المواجهات المباشرة» بينهما، في البطولة الخليجية، بواقع 7 انتصارات لكل منهما، مقابل التعادل في 3 مباريات، من بين 17 مباراة بين الفريقين الشقيقين.



تقدم منتخب البحرين «حامل اللقب» بهدفين أحرزهما كميل الأسود في الدقيقة 60، وجاسم الشيخ في الدقيقة 77، فيما سجل سيبستيان تيجالي هدف منتخبنا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وحصد «الأحمر» أول ثلاث نقاط، فيما ظل «الأبيض» بلا رصيد.

بدأ منتخبنا مهاجماً من البداية، بالضغط من طرفي الملعب، خاصة من الجانب الأيسر، عن طريق علي صالح وخالد الظنحاني، وهدد صالح مرمى البحرين في الدقائق الخمس الأولى، والظنحاني في الدقيقة 12.

حاصر منتخبنا المنافس في وسط ملعبه، ولم تظهر أي خطورة على مرمى خالد عيسى حارس «الأبيض»، ولم يستغل منتخبنا كل المحاولات التي أُتيحت له للتقدم في النتيجة، رغم الأفضلية في نصف الساعة الأول من اللقاء.

وجاءت الدقيقة 35، لتكون بمثابة «جرس إنذار»، عندما سدد علي مدن كرة قوية، نجح خالد عيسى في إنقاذها، ويحصل سيد رضا على إنذار للخشونة مع علي صالح.

وضح التراجع غير المبرر في أداء «الأبيض» خلال الشوط الثاني، على عكس ما كان عليه الحال في الشوط الأول، وشهدت الدقيقة 60 الهدف الأول للبحرين من ضربة ثابتة، ترجمها كميل الأسود بنجاح، بعدها لجأ رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا إلى تغييرات، بنزول المهاجم تيجالي، ومحمد عبدالباسط في الوسط، وفي الدقيقة 77 عزز جاسم الشيخ تقدم البحرين بالهدف الثاني، إثر تسديدة من خارج المنطقة، على يسار خالد عيسى، ونجح تيجالي في تقليص الفارق، عندما أحرز هدفاً لـ «الأبيض»، في الدقيقة 92، إلا أن الوقت المتبقي لم يكن كافياً لمعادلة النتيجة، لتذهب النقاط الكاملة لمصلحة «حامل اللقب».