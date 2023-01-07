الأحد 8 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ثنائية لمربط دبي في افتتاح «عجمان لجمال الخيل»

ثنائية لمربط دبي في افتتاح «عجمان لجمال الخيل»
7 يناير 2023 18:30

محمد حسن (دبي)
حققت خيول مربط دبي ثنائية خلال اليوم الأول لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.
وتقام البطولة، التي تستمر لثلاثة أيام بميدان الفروسية بعجمان، بمشاركة 251 من أجود سلالات الخيول العربية الأصيلة، بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية.
وشهدت البطولة أيضاً تألق الفرس «الجوهرة آي جي إتش» لجاسم محمد الشاعر النقبي، التي حققت أعلى معدل خلال المنافسات، بلغ 92.50 نقطة، بعد تصدرها للقسم «ب» الأفراس عمر 4-6 سنوات.
وكانت «دي عبق» لمربط دبي، قد افتتحت المنافسات محققة 92.20 نقطة، بعد أن أحرزت المركز الأول في الشوط الأول المخصص للمهرات عمر «أ».
وتصدرت «ندية الزبير» لمربط الزبير، القسم «ب» لفئة المهرات عمر سنة وسجلت 91.80 نقطة، وحققت «مليكة البداير» لمربط البداير، المركز الأول في شوط فئة المهرات عمر سنتين القسم «أ» محققة 92.20 نقطة.
وذهبت صدارة القسم «ب» إلى المهرة «دي برقي» لطارق محمد طارق شعبان، والتي حققت 91.70 نقطة.
واحتلت المركز الأول في فئة المهرات عمر 3 سنوات، المهرة «اي اس شيخة» لأحمد محمد شليك الشميلي، التي حققت 92.40 نقطة.
وأكملت «دي جهراء» الثنائية لمربط دبي، عندما احتلت صدارة فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات القسم «أ»، وحققت 92.20 نقطة.

أخبار ذات صلة
عجمان الرابعة عالمياً للمدن الأكثر أماناً
حميد النعيمي: مهرجان محمد بن زايد للهجن مصدر فخر لأبناء الإمارات
عجمان
بطولة عجمان لجمال الخيول
مربط دبي
آخر الأخبار
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
دنيا
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
7 يناير 2023
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
دنيا
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
7 يناير 2023
جورج وسوف وابنه الراحل وديع
دنيا
سلطان الطرب جورج وسوف يودع ابنه
اليوم 08:31
أفراد الإنقاذ يعملون في محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي
عربي ودولي
اصطدام قطاري مترو في مكسيكو يخلف عشرات الجرحى
اليوم 08:20
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يحضر أفراح المزروعي والشحي
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©