ثنائية لمربط دبي في افتتاح «عجمان لجمال الخيل»

محمد حسن (دبي)

حققت خيول مربط دبي ثنائية خلال اليوم الأول لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وتقام البطولة، التي تستمر لثلاثة أيام بميدان الفروسية بعجمان، بمشاركة 251 من أجود سلالات الخيول العربية الأصيلة، بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية.

وشهدت البطولة أيضاً تألق الفرس «الجوهرة آي جي إتش» لجاسم محمد الشاعر النقبي، التي حققت أعلى معدل خلال المنافسات، بلغ 92.50 نقطة، بعد تصدرها للقسم «ب» الأفراس عمر 4-6 سنوات.

وكانت «دي عبق» لمربط دبي، قد افتتحت المنافسات محققة 92.20 نقطة، بعد أن أحرزت المركز الأول في الشوط الأول المخصص للمهرات عمر «أ».

وتصدرت «ندية الزبير» لمربط الزبير، القسم «ب» لفئة المهرات عمر سنة وسجلت 91.80 نقطة، وحققت «مليكة البداير» لمربط البداير، المركز الأول في شوط فئة المهرات عمر سنتين القسم «أ» محققة 92.20 نقطة.

وذهبت صدارة القسم «ب» إلى المهرة «دي برقي» لطارق محمد طارق شعبان، والتي حققت 91.70 نقطة.

واحتلت المركز الأول في فئة المهرات عمر 3 سنوات، المهرة «اي اس شيخة» لأحمد محمد شليك الشميلي، التي حققت 92.40 نقطة.

وأكملت «دي جهراء» الثنائية لمربط دبي، عندما احتلت صدارة فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات القسم «أ»، وحققت 92.20 نقطة.