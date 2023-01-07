«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول

لايبزج (د ب أ)

قال المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، إنه لا يفكر في الرحيل عن فريق لايبزج الألماني لكرة القدم خلال سوق انتقالات يناير الجاري، وإنه سيحسم القرار بشأن مستقبله عقب نهاية الموسم. ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد بجفارديول من قبل أندية قمة في أوروبا، بعد عروضه القوية مع المنتخب الكرواتي خلال مباريات كأس العالم 2022 التي أقيمت مؤخراً في قطر.

وقال جفارديول في مقابلة لشبكة "آر.تي.إل" التليفزيونية الكرواتية جرى بثها مساء الجمعة :"لست متعجلاً، أنا موجود مع لايبزج. لا يزال أمامنا ستة أشهر لإنهاء الموسم بشكل جيد. وبعدها سننظر في المستقبل." ويوجد جفارديول "20 عاماً" ضمن صفوف لايبزج منذ عام 2021 ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2027، وتردد أنه يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل في 2024.

وتوج جفارديول مع لايبزج بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي، وساعد المنتخب الكرواتي في الفوز بالمركز الثالث بكأس العالم في ديسمبر الماضي. وقال ماكس إبيرل، مدير الكرة الجديد بنادي لايبزج، مؤخراً إن النادي لا يرغب في السماح برحيل جفارديول في الصيف، علماً بأن العديد من الأندية ترغب في التعاقد معه على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي.

وقال جفارديول خلال المقابلة إنه دائماً ما كان مشجعاً للدوري الإنجليزي الممتاز. وأضاف: "لا أعرف ما إذا كنت ناضجاً بالشكل الكافي ومستعداً لهذا الدوري. إذا أدركت أنني وصلت إلى أقصى حدود لي في ألمانيا، سيتعين علي المضضي قدماً." ويعود جفارديول إلى تدريبات لايبزج غداً الأحد، ضمن المعسكر الشتوي للفريق في أبوظبي، وذلك بعد أن جرى تمديد أجازته بعد الانتهاء من المشاركة في المونديال. ويواصل لايبزج، صاحب المركز الثالث في الدوري الألماني، مشواره في المسابقة بمواجهة بايرن ميونيخ يوم 20 يناير الجاري.