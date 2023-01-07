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«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن

«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
7 يناير 2023 16:22

دبي (الاتحاد)
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، انطلق مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023 في ميدان الهجن العربية الأصيلة بالمرموم.
ودشنت مؤسسات هجن أبناء القبائل مشاركتها في المهرجان الكبير من خلال تواجد 1354 مطية في سن الحقايق، تنافست على مدار 30 شوطاً لمسافة 4 كم.
وتمكنت «إنجاز» المملوكة لصالح مطر ضابت الدوسري من حصد الناموس الأول في المهرجان، وذلك بعد أن ظفرت بصدارة الشوط الرئيسي للحقايق في زمن وقدره 5:56:5 دقائق.
وأهدى «طشار»، مالكه ناصر الصغير عامر الزرعي الناموس الأول في أشواط الجعدان، وذلك بحسمه قمة تحدي الحقايق الجعدان في الشوط الثاني بتوقيت بلغ 5:56:7 دقائق.
ويترقب أهل الهجن مساء اليوم، انطلاقة المنافسة على رموز سن الحقايق في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وسوف تتنافس الشعارات المختلفة على أربعة رموز، اثنان منها للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج، وسيحصل الفائزون بشوطي الحقايق الأبكار المفتوح والإنتاج على كأس ولي عهد دبي، بينما يحصد أصحاب الصدارة في تحديات الحقايق الجعدان المفتوح والإنتاج البندقيتين، وخصصت جوائز مالية قيمة للفائزين في أشواط الرموز.
وتشهد الفترة المسائية بالإضافة إلى أشواط الرموز إقامة 11 شوطاً، سوف ينال فيها الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة.
في المقابل سوف تشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً في سن الحقايق، يحصل من خلالها أصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

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