«إم 7» يحصد «الثلاثية» في انطلاقة «فزاع للصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)

اتسمت انطلاقة منافسات «الشيوخ» بالقوة، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط تفوق لفريق «إم 7»، الذي حصد 3 من أشواط «الرمز» في فئتي جير تبع وجير شاهين، بحضور بارز من بقية الفرق وأبرزها «إف 3» واليلايس والظفرة والنيف.

وفي أشواط جير تبع، حصد فريق «إم 7» شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 3»، بزمن 17,480 ثانية، يليه اليلايس بالطير «تي 42» بـ 17,554 ثانية، وحل ثالثاً فريق إف 3، بالطير «59» بـ 17,594 ثانية.

وأكمل «إم 7» تفوقه بالفوز بشوط الرمز جرناس، بالطير «تي 139» بزمن 17,020 ثانية، يليه إف 3، بالطير «مزيون» بـ 17,153 ثانية، وجاء ثالثاً فريق الظفرة بالطير «تي 114» بـ 117,447 ثانية.

وحصد فريق إف 3، شوط رئيسي فرخ، بالطير «تي 57» بزمن 18,605 ثانية، كما نال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «53» بزمن 18,672 ثانية، يليه اليلايس بالطير «تي 14» بـ 18,818 ثانية.

كما تفوق فريق إف 3، في شوط رئيسي جرناس، بالطير «مدريد» بزمن 18,357 ثانية، يليه اليلايس بالطير «تي 26» بـ 18,622 ثانية، ثم الظفرة بالطير «تي 155» بـ 18,786 ثانية.

وكسب إف 3، شوط النقدي فرخ، بالطير «تي 34» بزمن 19,178 ثانية، يليه إم 7، بالطير «تي 4» بـ 19,183 ثانية، ثم إف 3 بالطير «2227» بـ 19,208 ثانية.

وفي أشواط جير شاهين، حقق فريق «إم 7» المركز الأول في شوط رمز الفرخ، ليكون «الرمز الثالث له» في منافسات الشيوخ، وذلك بالطير «7» بزمن 16,575 ثانية، يليه النيف بالمركز الثاني بالطير «إس 9» بـ 16,895 ثانية، ثم إف 3، بالطير «43» بـ 17,040 ثانية.

وحقق فريق إف 3، المركز الأول في شوط الرمز جرناس، بالطير «3» بزمن 16,893 ثانية، كما نال أف 3 -إس المركز الثاني بالطير «3» بزمن 16,999 ثانية، وحقق الظفرة المركز الثالث بالطير «إس 92» بـ 17,104 ثانية.

وأكمل «إف 3» تفوقه بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في شوط الرئيسي فرخ، بالطير «86» بزمن 17,622 ثانية، والطير «59» بـ 17,991 ثانية، والطير «277» بـ 18,062 ثانية.

كما كسب «إف 3» شوط رئيسي جرناس، بالطير «عريون» بزمن 17,738 ثانية، يليه الظفرة بالطير «إس 26» بـ 17,802 ثانية، ثم إف 3 بالطير «إس 70» بـ 17,842 ثانية.

وختم «إف 3» رباعية التفوق بالفوز بشوط النقدي فرخ، بالطير «34» بزمن 17,811 ثانية، يليه «إم 7» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «176» بزمن 17,859 ثانية، والطير «777» بـ 18,170 ثانية.

وتتواصل منافسات الشيوخ بإقامة أشواط بيور جير «الأحد»، تليها أشواط القرموشة «الاثنين».

واعتبر راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن سير المنافسات بانسيابية رغم الأجواء التي شهدت هطول أمطار الخير والرياح المصاحبة، جاءت مثالية من خلال التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد الجوية الذي يتواجد في قلب البطولة، مما يساهم في ضبط التوقيت بالشكل الأنسب والتواصل مع الصقارين.