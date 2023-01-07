«السلم للدراجات» تُطلق سباق النخبة من قلب دبي

دبي (الاتحاد)

ينطلق غداً «الأحد»، من قلب حي الشندغة التاريخي، سباق النخبة ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا المسار المميز والحافل بالمعالم الوطنية والمعمارية الرائعة التي يمر بها في قلب مدينة دبي وفي منطقة السلم والذي يمتد لمسافة 172 كلم، حيث ينطلق من حي الشندغة التاريخي الذي يضم بيت الشيخ سعيد آل مكتوم ومتحف ساروق الحديد، وغيرها من المناطق التي تحتفظ بذكريات هامة من تاريخ دبي العريق، ثم المرور عبر جسر انفينيتي، وصولاً إلى ميناء راشد ثم متحف الاتحاد ثم المرور بشارع الثاني من ديسمبر، وتقاطع شارع الشيخ زايد ثم شارع السعادة ومتحف المستقبل، على أن يعبر الدرّاجون بفندق ميدان وشارع المنامة ثم شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى تقاطع إكسبو ومنه إلى منطقة القدرة، التي تشهد تنافساً لمسافة 68 كم داخل مسارات المحمية الطبيعية، وصولاً إلى خط النهاية.

ويتنافس في السباق نحو 250 متسابقاً من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم، حيث يمثل المشاركون 40 فريقاً، ويحملون 37 جنسية، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية تبلغ مليون درهم لأصحاب المراكز الأولى، فيحصل البطل على مبلغ 250 ألف درهم، والثاني على 150 ألف درهم، والثالث على 100 ألف، والرابع 80 ألفاً، والخامس 70 ألفاً، وأصحاب المراكز من السادس إلى العاشر 30 ألفاً لكل منهم، وأصحاب المراكز من 11 إلى 20 مبلغ 25 ألف درهم لكل منهم.

ويشارك في السباق عدد من الدرّاجين العالميين ومن بينهم الإيطالي داميانو كاروسو الحاصل على برونزية بطولة العالم في سباق ضد الساعة ووصيف بطل سباق جيرو الإيطالي، والذي سيرتدي قميص نادي شباب الأهلي، وسيكون إلى جانبه في الفريق البولندي فيليب ميسيجوك الحاصل على بروزنزية بطولة العالم للشباب 2017 وأيضاً السلوفيني لوك ميزجيك، الفائز بمراحل في عدد من السباقات العالمية ومواطنه جريجا بولي وكذلك الكرواتي الشاب فران ميولجيفيتش الفائز بفضية بطولة أوروبا، كما سيشارك الإسباني كارلوس باربيرو، فيما يضم فريق شرطة دبي عدداً من الدراجين الأقوياء، ومن بينهم المحترفان الصربي دوسان راجوفيتش والجزائري حمزة عماري أول عربي يكمل بطولة العالم 2022 ضمن المجموعة الأولى، وغيرهم الكثير من النجوم أصحاب الخبرة.

وعبر عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة، عن سعادته بهذه الانطلاقة المميزة للسباق وقال: «حققت بطولة السلم عبر مواسمها الماضية أهدافاً كبيرة وعديدة في مجال الرياضة والمجتمع ونشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية ذات الفوائد الكبيرة على ممارسيها، وكانت منطقة القدرة والسلم ومحمية المرموم شاهدة على أقوى المنافسات في صورة متكاملة تجمع روعة البطولة وروعة المكان، وقد حرصنا على أن تؤدي البطولة دورها الوطني في مجال الاحتفاء بالرموز الحضارية الوطنية والمناسبات الوطنية».

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للفائزين في سباقي الهواة الإماراتيين الرجال وسباق السيدات الإماراتيات لإقامة مراسم التتويج في ختام أول 3 سباقات، وذلك في قرية البطولة في سيح السلم، فقد شهد سباق الرجال فوز سالم الشميلي بالمركز الأول وجاء ثانياً راشد البلوشي، وثالثاً أحمد قايد، وحصد فريق شرطة دبي المركز الأول للفرق، فيما حققت الشيخة مدية آل مكتوم المركز الأول في سباق الإماراتيات، تليها شيخة راشد ثم زهرة حسين، ونال فريق ووش المركز الأول على صعيد الفرق.