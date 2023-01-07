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الرياضي

أبطال العالم يتنافسون في سباق دبي للدراجات المائية

أبطال العالم يتنافسون في سباق دبي للدراجات المائية
7 يناير 2023 15:30

دبي (الاتحاد)
تتجه الأنظار غداً «الأحد» إلى شواطئ جزر دبي التابعة لشركة نخيل، والتي تحتضن بداية من العاشرة صباحاً منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2023- ضمن فعاليات «يوم دبي البحري»، الذي يختتم الليلة.
ويقام السباق، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية تحت مظلة الاتحاد الدولي - يو أي ام - كفاتحة لمنافسات الدراجات المائية في روزنامة السباقات الدولية، حيث تحتسب نتائج الجولة ضمن التصنيف الدولي للمتسابقين واللذين يحرصون على المشاركة من أجل تحسين مراكزهم في كل فئة.
ويجمع الحدث نخبة من أبطال رياضة الدراجات المائية العالميين، يتقدمهم نجوم الإمارات أصحاب الحضور القوي على الساحتين المحلية والعالمية، إضافة إلى الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي من الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، فضلاً عن مشاركة نجوم من فرنسا والمجر وروسيا واليابان والمغرب.
ويتنافس المشاركون على مدار فترتين، صباحية وتبدأ العاشرة صباحاً، ومسائية وتنطلق عند الثانية ظهراً، من أجل الظفر بألقاب فئات واقف محترفين جي بي 1 (15 دقيقة) وجالس مواطنين جي بي 3 (10 دقائق)، وواقف جي بي 2 (12 دقيقة) وجالس جي بي 2 (12 دقيقة)، وواقف مخضرمين جي بي 2 (10 دقائق)، وواقف ناشئين 3.3 (8 دقائق)، وواقف أشبال 3.2 وبراعم 3.1 (6 دقائق)، وجالس سبارك جي بي 4 (10 دقائق) وجالس محترفين جي بي 1 والألواح الطائرة والاستعراض الحر.

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