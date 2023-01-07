مهارة دورانت تحسم القمة

ميامي (أ ف ب)

قاد المخضرم كيفن دورانت فريقه بروكلين نتس إلى حسم القمة، مع مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 108-102، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

نتس الذي توقفت سلسلته عند 12 انتصاراً الأربعاء لخسارته على أرض شيكاغو بولز، تخلّف 53-64 بين الشوطين، لكنه قبض على مكامن المباراة في الربع الثالث.

والتقط دورانت أيضاً 10 متابعات، لتكون المرة الـ111 يجمع 30 نقطة أو أكثر مع عشر متابعات.

في المقابل، غاب عن بيليكانز نجميه زيون وليامسون وبراندون إنجرام للإصابة، لكنه قدّم أداءً عنيداً أمام ضيفه.

وحقق نيو أورليانز بداية قوية تقدم فيها بفارق عشر نقاط في الربع الأول، بعد ثلاثية جميلة من ناجي مارشال. لكن نتس دخل في أجواء المباراة وصنع تقدما كبيراً في الربع الثالث بواقع 35-21.

وإلى دورانت، برز النجم الآخر كايري إيرفينج (19 نقطة) في الوقت الحاسم، مسجلاً ثلاثية بعيدة المدة قبل 43 ثانية على نهاية الوقت وواضعاً فريقه في المقدمة 106-100، قبل أن يزرع رميتين حرتين ضمنتا الفوز.

قال دورانت البالغ 34 عاماً "كانت حكاية من شوطين. حتى لو لم نكن قادرين على الردّ مطلع المواجهة، واصلنا الضغط وحصدنا فوزاً صلباً".

ورفع بروكلين رصيده إلى 26 فوزاً مقابل 13 خسارة، بالمركز الثاني في المنطقة الشرقية وراء المتصدر بوسطن سلتيكس (27-12).

أما نيو أورليانز الذي خسر للمرة الخامسة على أرضه هذا الموسم، فبات رصيده 24-15 في المركز الثالث ضمن الغربية وراء دنفر ناجتس (26-13) وممفيس جريزليز (25-13).

وعادل تشارلوت هورنتس الرقم القياسي لعدد النقاط في الربع الأول، عندما سجّل 51 نقطة في سلة مضيفه ميلووكي باكس ثم تغلّب عليه 138-109.

وكان جولدن ستايت ووريرز قد حقق هذا الإنجاز عام 2019 في سلة دنفر ناجتس.

وكان تييري روزيير أفضل مسجل لدى تشارلوت، صاحب الرصيد المتواضع في المنطقة الشرقية (11-29)، مسجلا 39 نقطة، وأضاف الموزّع لاميلو بول 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة وبي جاي واشنطن 23 نقطة ولاعب الارتكاز مايسون بلاملي 17 نقطة و15 متابعة.

في المقابل، اكتفى النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيل 9 نقاط في 22 دقيقة مع باكس ثالث المنطقة الشرقية (25-14).

وعبّر مدرب باكس مايك بودنهولزر عن قلقه من أخطاء مشتركة تكرّرت في خسارات فريقه مطلع هذا الموسم "لم نصل بعد إلى مستوى فريق قادر على التنافس في أن بي أيه، في أكثر من مناسبة، وهذا أمر مقلق".

وللمرة الأولى هذا الموسم يحقق لوس أنجلوس ليكرز أربعة انتصارات متتالية، بفوزه على ضيفه أتلانتا هوكس 130-114.

وسجّل النجم المخضرم ليبرون جيمس 25 نقطة، بالإضافة إلى 7 متابعات و10 تمريرات حاسمة، فيما استمر غياب زميله النجم الآخر أنتوني ديفيس بسبب الإصابة.

وأضاف كندريك نان 23 نقطة بعد نزوله من مقاعد البدلاء والألماني دنيس شرودر 21، فيما كان تراي يونج الأفضل لدى الخاسر مع 32 نقطة.

وفي دنفر، حقق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش الـ"تريبل دابل" العاشر هذا الموسم بتسجيله 28 نقطة، 15 متابعة و10 تمريرات حاسم، ليقود ناغتس إلى الفوز على ضيفه كليفلاند كافالييرز رابع المنطقة الشرقية 121-108.

وفاز ناجتس، متصدر المنطقة الغربية، تسع مرات في آخر عشر مباريات.

ولدى الخاسر الذي خسر بعد 3 انتصارات متتالية وغاب عنه مجدداً نجمه دونوفان ميتشل، سجل كاريس لوفير 22 نقطة والموزع داريوس جارلاند 21.

ووصلت سلسلة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز من 11 انتصاراً متتالياً على أرضه، إلى نهايتها بخسارته أمام شيكاغو بولز 112-126.

وكان الموزع زاك لافين أفضل لاعب في المباراة، بعد تسجيله 41 نقطة، بينها 11 رمية ثلاثية، وأضاف لاعب الارتكاز المونتينيجري نيكولا فوتشيفيتش تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) بتسجيله 19 نقطة، 18 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وغاب عن فيلادلفيا عملاقه الكاميروني جويل إمبيد للمرة الثانية توالياً، بسبب أوجاع في قدمه اليسرى. كما توقفت سلسلة فيلادلفيا من 12 انتصاراً متتالياً على شيكاغو بولز.

وحقق نيويورك نيكس فوزه الرابع توالياً على مضيفه تورونتو رابتورز 112-108، في مباراة برز فيها جوليوس راندل مع 32 نقطة و11 متابعة.

قال عنه جناح نيكس جايلن برانسون صاحب 26 نقطة و8 تمريرات حاسمة: "هو يلعب بشكل جيد وبثقة. من الرائع مشاهدته يعود بهذه القوة. لديه الكثير لإثباته، ليس للآخرين بل لنفسه لان لديه طاقة كبرى عليه أن يستخرجها".