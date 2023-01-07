ألكاراز وفينوس يغيبان عن «أستراليا المفتوحة»

لندن (د ب أ)

تأكد غياب النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول على العالم عن منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الساق.

وكشف ألكاراز «19 عاماً»، الذي توج بأول لقب له في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى عبر بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» في سبتمبر الماضي، أنه تعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى خلال تدريباته استعداداً للموسم.

وذكر ألكاراز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «حان الوقت للتعامل مع أزمة أخرى. بينما كنت في أفضل مستوياتي خلال الاستعداد للموسم، تعرضت لإصابة إثر حركة خاطئة في التدريبات».

وأضاف: «عملت بجدية للوصول إلى أفضل مستوياتي قبل بطولة أستراليا، لكن للأسف لن أتمكن من المشاركة في بطولة كويونج أو بطولة أستراليا المفتوحة. هو أمر صعب لكن علي أن أكون متفائلاً وأتعافى وأتطلع للأمام. أراكم في نسخة 2024 من أستراليا المفتوحة».

وصعد ألكاراز إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين إثر تقديم موسم قوي في 2022، وقد أصبح أصغر لاعب يعتلي صدارة التصنيف بعدما تغلب على كاسبر رود في نهائي بطولة أميركا المفتوحة. وتعرض ألكاراز لأزمة في نهاية الموسم عندما أصيب بتمزق في عضلات البطن، وهو ما اضطره للغياب عن البطولة الختامية للموسم وكذلك نهائيات كأس ديفيز. وجاءت إصابة ألكاراز في وقت حرج، حيث ستحرم بطولة أستراليا المفتوحة وجماهيرها من وجود واحد من أبرز النجوم الحاليين، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». وبغياب ألكاراز، سيكون مواطنه النجم رافاييل نادال، حامل اللقب، صاحب أعلى تصنيف في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق منافساتها في 16 يناير الجاري.

فيما اضطرت نجمة التنس الأميركية المخضرمة فينوس وليامز للانسحاب من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة إثر تعرضها لإصابة خلال لمشاركة في بطولة أوكلاند النيوزيلندية استعداداً لأولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم. وكانت فينوس، المتوجة بسبعة ألقاب في بطولات «جراند سلام»، حصلت على بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في أستراليا لكنها تعرضت للإصابة في أوكلاند.

وذكر حساب بطولة أستراليا المفتوحة على موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انسحبت فينوس وليامز من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة تعرضت لها خلال بطولة آيه.إس.بي كلاسيك «أوكلاند» في نيوزيلندا». وحلت الأسترالية كيم بيريل، المصنفة 173 على العالم، محل فينوس وليامز «42 عاماً» في قائمة المشاركات ببطولة أستراليا.