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الرياضي

النصر يسجل رونالدو في «القائمة الرسمية»

النصر يسجل رونالدو في «القائمة الرسمية»
7 يناير 2023 13:43

 
الرياض (د ب أ) 

ذكر تقرير إخباري أن إدارة نادي النصر السعودي خالصت المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، وسجلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مكانه في قائمة الفريق الرسمية.
وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر كشفت لها أنه: «تمت مخالصة الدولي الكاميروني قبل مباراة النصر أمام الطائي، ضمن منافسات «الجولة 12» في الدوري، ما يعني أن عقوبة إيقاف «الدون» لمباراتين بدأ تطبيقها قبل المباراة التي فاز بها النصر 2-صفر»
وأضافت الصحيفة أن أولى مباريات رونالدو مع النصر ستكون المباراة المقررة أمام الاتفاق في المرحلة بعد المقبلة من الدوري على ملعب «مرسول بارك» في الرياض. 

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وكان رونالدو قد عوقب بالإيقاف مباراتين على خلفية حادثة هاتف المشجع، عندما كان يمثل مانشستر يونايتد الإنجليزي، فريقه السابق. وكانت تقارير صحفية سعودية قد ذكرت أن فينسنت أبوبكر يملك عرضين، أحدهما من مانشستر يونايتد، والآخر من فناربخشه التركي، ومن المحتمل أن يغادر فينسنت أبوبكر إلى النادي الانجليزي، لقوة العرض ورغبة النادي في كسب خدمات اللاعب.
وكان عقد فينسنت أبوبكر مع نادي النصر من المفترض أن ينتهي في يونيو 2024، علماً بأنه انضم إليه في «صيف 2021» قادماً من بشكتاش التركي. 

وتبلغ القيمة السوقية لفينسنت أبوبكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر خلال الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز ثمانية أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم مع الفريق في 11 مباراة، أحرز خلالها أربعة أهداف، وصنع هدفاً واحداً.
وتألق فينسنت أبوبكر مع منتخب الكاميرون في كأس العالم 2022 بقطر، حيث شارك في ثلاث مباريات، سجل خلالها هدفين، ونجح في صناعة هدف واحد.

السعودية
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد
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