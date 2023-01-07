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اليمن.. 19 عاماً في انتظار الفوز الأول!

اليمن.. 19 عاماً في انتظار الفوز الأول!
7 يناير 2023 13:16

 
دبي (الاتحاد)

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خليجي 25
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أكمل منتخب اليمن بخسارته أمام السعودية 0-2 في الجولة الأولى للمجموعة الأولى في «خليجي 25» بالبصرة، نحو 19 عاماً من دون أي انتصار في بطولات كأس الخليج، منذ الظهور الأول في «خليجي 16» بالكويت 2003، والتي استهلها بالتعادل مع عُمان 1-1، ليصل إلى 31 في المجمل اكتفى فيها بالتعادل في 6 مباريات.
ولم تمنع الخسارة الأولى، التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب اليمن من الإشادة بلاعبيه، حيث قال «المواجهة كانت بمثابة اختبار قوي جداً لفريقي الذي لم يخض أي مباريات دولية منذ أكثر من 6 أشهر، وبعضهم لعب مباراته الأولى»، وأضاف «شكرت اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة، وطلبت منهم الاستفادة من أخطاء المباراة الأولى».
وتضم قائمة المنتخب اليمني في «خليجي 25» أسماء واعدة في الدوريات العربية، أبرزهم عبد الواسع المطري اللاعب السابق لأندية العروبة ودبا الحصن في دوري الأولى الإماراتي، والمحترف الحالي لنادي الاتحاد العماني، بجانب ناصر محمدوه لاعب نفط الوسط العراقي، وحمزة الريمي «الاتحاد الليبي»، وأحمد ماهر مهاجم بلدية المحلة في الدوري المصري.

 

كأس الخليج
اليمن
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البصرة
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